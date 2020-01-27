Архангельский коммунист Гревцов попенял президенту Путину за медлительность

Член фракции КПРФ, вице-спикер Архангельской городской Думы (на освобожденной основе) Александр Гревцов высказал недовольство вчерашним обращением Владимира Путина к нации. Он считает, что это надо было сделать гораздо раньше.
Из претензий:
- Финансовые меры, предложенные президентом, я бы назвал запоздалыми. Например, КПРФ на всех уровнях уже давно говорит, что необходимо поставить заслон выводу капиталов в офшоры. Услышали же нас только тогда, когда «петух клюнул» и страна встала на грань катастрофы. Если бы данное решение было принято несколько лет назад, федеральный бюджет смог бы создать более крупную подушку финансовой безопасности и жители страны, и предприятия прошли бы сегодняшний кризис с наименьшими потерями.
Тоже про недостаточность принятых мер.
- В сегодняшней (чрезвычайной) ситуации нужно больничные выплачивать в размере полной заработной платы, а не ограничиваться установлением нижнего предела в размере МРОТ. Например, если работающий получает, допустим, 70 тысяч рублей в месяц, то будучи на больничном он получит максимум 30−35 тысяч рублей за месяц. То есть если ты заболел и официально сел на больничный, то потеряешь минимум 35−40 тысяч рублей. А нужно платить коммуналку, кредиты, покупать всё дорожающие продукты… В результате человек даже в случае болезни предпочитает не получать нищенские больничные, а идти с соплями и кашлем на работу, заражая всех вокруг. Справиться с этим можно только уравняв больничные выплаты со средней заработной платой.
Наблюдатели надеются, что теперь на Старой площади знают – живет в Поморье такой Саша Гревцов…