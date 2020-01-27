Бизнес просят пожаловать в… подвал. О подготовке к 17-й сессии АрхГорДумы

В столице Поморья вовсю идёт подготовка к очередной сессии городской Думы. Депутаты загодя обкатывают наиболее острые, а иногда и спорные вопросы, которые на ней будут обсуждаться.
Так, на совместном заседании комиссий по местному самоуправлению и инвестиционной политике обсуждался вопрос, что делать с пустующими подвалами в жилых домах. Не в смысле охраны от бомжей и прочих асоциальных элементов, с этим, как раз, более-менее нормально. А вот как извлечь из них прибыль… содержание и охрана подобных помещений (первые кооператоры о них мечтали) лежит на городском бюджете, бизнес не спешит залезать в подвал.
И таких более 60 на город.
На ближайшей сессии этот вопрос будет поставлен, что называется, ребром – как увеличить инвестиционную привлекательность того, что ниже первых этажей, плюс сократить бюрократические проволочки с оформление соответствующей документации.
Депутат Иван Воронцов доложился о незавидной судьбе аптечного пункт «Фармация», что на 29-м лесозаводе. В связи с возможными изменениями, которые будут вносится в Прогнозный план приватизации, он может остаться без помещения.
««Мы столько совместных усилий приложили, чтобы в этом районе появился пускай небольшой, но важный аптечный пункт и теперь, при возможной передаче здания, новый собственник может предложить невыгодные условия по аренде для аптеки», - посетовал единоросс и предложил коллегам взять этот вопрос на депутатский контроль, а заодно провести переговоры с возможным новым арендатором на предмет неповышения арендной платы для аптеки. Всё-таки подобная точка несет и социальную нагрузку.
Поговорили о патриотизме, точнее, о его воспитании. Есть в городских планах создание на территории «Центра Патриот» «Аллеи Славы», на которой будут размещены 14 бюстов жителей области полных кавалеров Славы. Сам проект возражений не вызывает (еще бы… в юбилейный год Победы), но в плане исполнения есть нюансы. Которые и обговаривали.
Депутат Андрей Балеевский от «Справедливой России» выступил с инициативой включить День отца в список официальных празднеств региона, и объяснил его суть.
К слову, в городе замечены проблески гражданской активности… и не только протестной.
Спикер Думы Валентина Сырова: «В Архангельскую городскую Думу поступило заявление инициативной группы граждан, проживающих в Исакогорском территориальном округе в домах, расположенных на улицах Адмирала Макарова, Парковой, Аллейной, Кочуринской (дома № 1-15), о назначении конференции с целью организации и осуществления территориального общественного самоуправления. Делегатом на данную конференцию предлагаем направить депутата Владимира Хотеновского».
И еще много разных вопросов…
Итак, все самое интересное 18-19 марта в зале заседаний Архангельской городской Думы!
(на фото: мастерская в подвале жилого дома... было бы желание)