Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бизнес просят пожаловать в… подвал. О подготовке к 17-й сессии АрхГорДумы

В столице Поморья вовсю идёт подготовка к очередной сессии городской Думы. Депутаты загодя обкатывают наиболее острые, а иногда и спорные вопросы, которые на ней будут обсуждаться.

Так, на совместном заседании комиссий по местному самоуправлению и инвестиционной политике обсуждался вопрос, что делать с пустующими подвалами в жилых домах. Не в смысле охраны от бомжей и прочих асоциальных элементов, с этим, как раз, более-менее нормально. А вот как извлечь из них прибыль… содержание и охрана подобных помещений (первые кооператоры о них мечтали) лежит на городском бюджете, бизнес не спешит залезать в подвал.

И таких более 60 на город.

На ближайшей сессии этот вопрос будет поставлен, что называется, ребром – как увеличить инвестиционную привлекательность того, что ниже первых этажей, плюс сократить бюрократические проволочки с оформление соответствующей документации.

Депутат Иван Воронцов доложился о незавидной судьбе аптечного пункт «Фармация», что на 29-м лесозаводе. В связи с возможными изменениями, которые будут вносится в Прогнозный план приватизации, он может остаться без помещения.

««Мы столько совместных усилий приложили, чтобы в этом районе появился пускай небольшой, но важный аптечный пункт и теперь, при возможной передаче здания, новый собственник может предложить невыгодные условия по аренде для аптеки», - посетовал единоросс и предложил коллегам взять этот вопрос на депутатский контроль, а заодно провести переговоры с возможным новым арендатором на предмет неповышения арендной платы для аптеки. Всё-таки подобная точка несет и социальную нагрузку.

Поговорили о патриотизме, точнее, о его воспитании. Есть в городских планах создание на территории «Центра Патриот» «Аллеи Славы», на которой будут размещены 14 бюстов жителей области полных кавалеров Славы. Сам проект возражений не вызывает (еще бы… в юбилейный год Победы), но в плане исполнения есть нюансы. Которые и обговаривали.

Депутат Андрей Балеевский от «Справедливой России» выступил с инициативой включить День отца в список официальных празднеств региона, и объяснил его суть.

К слову, в городе замечены проблески гражданской активности… и не только протестной.

Спикер Думы Валентина Сырова: «В Архангельскую городскую Думу поступило заявление инициативной группы граждан, проживающих в Исакогорском территориальном округе в домах, расположенных на улицах Адмирала Макарова, Парковой, Аллейной, Кочуринской (дома № 1-15), о назначении конференции с целью организации и осуществления территориального общественного самоуправления.  Делегатом на данную конференцию  предлагаем направить депутата Владимира Хотеновского».

И еще много разных вопросов…

Итак, все самое интересное 18-19 марта в зале заседаний Архангельской городской Думы!

(на фото: мастерская в подвале жилого дома... было бы желание)

16 март 12:17 | : Политика / Экономика

Главные новости


Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах
Юрий Шевелев: Как решить проблемы в управлении областью (ответ на вопросы читателей)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (137)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20