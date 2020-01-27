Турция продолжает помогать ПНС Ливии саботировать режим прекращения огня

Террористы бандформирований так называемого ПНС Ливии провели минометный и ракетный обстрел районов Сук аль-Джума, Салах ад-Дин, Айн Зара и Абу Салим, расположенных на окраине Триполи. Данной информацией поделился один из местных жителей, опубликовавший сообщение у себя в Twitter.
Известно, что жертвами регулярных провокаций террористов ПНС становятся не только солдаты ЛНА, но и мирные люди, проживающие в непосредственной близости от линии разграничения. При этом необходимо отметить, что силы ЛНА, возглавляемые фельдмаршалом Халифой Хафтаром, по-прежнему придерживаются режима прекращения огня, вступившего в силу с 12 января.
Примечательно, что провокации зачастую устраивают сирийские наемники ПНС, переброшенные в североафриканскую страну. Турция доставляет экстремистов в Ливию по воздуху и морем. На сегодняшний день именно они служат главным дестабилизирующим фактором ливийского кризиса. Подобные провокации перечеркивают все миротворческие инициативы.
Напомним, ранее ФАН опубликовал подробную информацию о контрабандных маршрутах, используемых Анкарой для переброски военной помощи марионеточному триполитанскому правительству. Действия Турция прямо нарушают эмбарго ООН, введенное в 2011 году. Также они идут вразрез с обязательствами, взятыми Анкарой на международной берлинской конференции 19 января.