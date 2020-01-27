Читайте в Итогах недели от 23 февраля 2020 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящей недели.
Сегодня в Итогах:
- Сирийский надлом – у Эрдогана нет другого пути, как повиниться перед Путиным;
- «Непобедимый» Сурок – главный кукловод Кремля почувствовал себя лишним на «украинском фронте»;
- Директор прямого действия – разговор с бывшим министром, вернувшимся в профессию.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46629-itogi-nedeli-s-17-po-23-fevralja-2020-goda-sledujuschij-vypusk-8-marta.html