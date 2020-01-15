Хотите Мандрыкина? Голосование за «народного губернатора» Архангельской области закончилось… скандалом

Скандал заключался в том, что сразу за несколько кандидатур были накручены голоса (резкая активность в короткий промежуток времени, многочисленные заходы с одного IP-адреса).
После корректировки, исключившей подтасовку, результаты таковы: на первом месте северодвинский риэлтер Олег Мандрыкин с 873 голосами, на втором - жительница Урдомы Светлана Бабенко (606 голосов), на третьем – общественник-либерал Юрий Чесноков (472 голоса).
Неизвестность широким народным массам фамилий призовой тройки обусловлена тем, что голосование проводилось «Коалицией «СтопШиес» среди своих сторонников. Отметим, что многие активисты антимусорного движения, которым было предложено участие в предвыборной гонке, сразу ответили отказом, не желая светить свои имена в сомнительном шоу.
Впрочем, и эти результаты, когда для голосования по кандидатуре губернатора не надо было делать лишних телодвижений, показали крайне низкую политическую активность жителей региона.
Впрочем, какое «народное голосование» может быть, если в бюллетени отсутствовал самый народный кандидат – Джек Азовский?!