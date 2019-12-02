Мракобесие как приговор. Возмездие генералу Сулеймани

Событие января, со страстью обсуждаемое уже третью неделю. Ну, и я вставлю свой пятачок…
Американские венные завалили иранского генерала Сулеймани. И не скрывают этого, наоборот, хвастаются своей прытью. Ибо не видят больше разницы между международным террористом (вспомните Бен-Ладена) и главой Корпуса Стражей Исламской Революции.
Иран аж взвыл! Посыпались угрозы повторить 11.09.2001 в троекратном размере. Мир замер в предчувствии большой войны? Ничуть не бывало. Иранцы сгоряча сбили мирный украинский самолёт, признались в своей рукожопасти и заткнулись. Потому что у них самих стало неспокойно, студенты Тегерана вышли на улицы с лозунгами, что именно из-за таких шайтанов, как покойный генерал, их страна стала всемирным пугалом… хуже какого-нибудь Южного Судана.
Это для нас Сулеймани просто смешная фамилия. Для американцев он… ого-го, четырежды был включён в санкционные списки Вашингтона, как личность, несущая прямые угрозы гражданам США: как международный террорист; как лицо, усугубляющее ситуацию в Сирии; как содействующий незаконной программе создания оружия массового поражения; как высшее должностное лицо КСИР. То есть, американские военные просто выполняли распоряжение главы своей страны, легитимизированное всеми ветвями власти. Выполнили хорошо, на твёрдую пятёрку, продемонстрировав одному из самых агрессивных государств арабского мира, что время шуток закончилось.
О том, что убитый генерал был человеком чёрным, говорят его похороны, в давке которых гибли люди (вспомните аналогичные похороны в Москве 1953 года). Иран, как любое авторитарное государство, а в этом случае помноженное на фанатичную религиозность, умеет скрывать свои неприятные тайны (о похоронах Сталина до середины восьмидесятых шепталась вся Москва, позже об этом ужасе снимали фильмы и писали книги). Но в наше время глобальной информации делать подобное всё сложнее и сложнее. Какой выход? Преподать произошедшее как апофеоз скорби по покойнику и негодования в адрес его погубителей. Такая вот сакральная иррациональность. Свои мусульмане, авось, поймут и оценят.
Кто-то говорит, что Сулеймани просто жил по законам своей страны. Согласен, не только жил, но и был среди их разработчиков. Вот вам только один пример такого законотворчества.
Жила когда-то в шахском Иране женщина по имени Фаррухра Парса. Прогрессивная для своего времени и страны дама - врач, педагог, первая женщина-министр образования. В 1963 году Парса была избрана в парламент Ирана и начала писать петиции шаху Пехлеви с просьбой дать иранским женщинам право голоса. В 1968 она стала министром образования. Во время Иранской революции за отказ покрыть голову платком была арестована и помещена в тюрьму. В вынесенном ей новыми властями приговоре она признавалась виновной в «распространении греха на земле и отрицании Аллаха». В своём последнем письме, адресованном её детям, Парса написала: «Я - врач, поэтому смерти я не боюсь. Я скорее готова встретить смерть с распростёртыми объятиями, чем жить в позоре, будучи насильно укрытой покрывалом. Я не преклоню колена перед теми, кто ожидает, что я почувствую раскаяние в моей борьбе за равенство мужчин и женщин. Я не готова носить чадру и сделать шаг назад в истории». 8 мая 1980 года она была расстреляна. Одним из тех, кто требовал казнить эту смелую принципиальную мужественную женщину, был как раз Сулеймани.
Вы только вдумайтесь, за что её убили – за непокрытую голову. Одна из архангельских адвокатесс оправдывает советские законы, по котором в известные года могли расстрелять молодых людей только за то, что они читали и обсуждали не ту литературу. Легко сравнимо, не правда ли?
Ещё один штрих к общему портрету Сулеймани. Это был особый генерал, он отвечал за провидение спецопераций, не очень-то отличающихся от террористических актов. Только называются по-другому, более внушительно и красиво – гибридные войны. Так его и не повесили, как обычно поступают со специалистами подобного рода… взорвали по благородному.
Конечно, можно было устранить по-другому, без помпы и понтов. Есть десятки, если не сотни способов, тот же укол зонтиком или за ноги да головой о ступени в тёмном подъезде (это я фантазирую). А воспитательный эффект, показать, что Америка не боится крупномасштабного конфликта? Тут очень вовремя подвернулся украинский мирный авиалайнер, как будто чья-то рука направила ту дикую ракету (говорят, российского производства) как возмездие за сбитый над Чёрным морем такой же мирный израильский самолёт. Видите, как в этой истории всё политически переплетено… не иначе – Провидение.
Я на месте мирового сообщества поставил свечки за всех погибших в небе над Тегераном. Если бы не они, ещё неизвестно – мотивированные исламские шахиды рванули бы за океан взрывать всё, что ни попадя, Американцы в ответ стали раздавать оплеухи на всём Востоке по поводу и без. А как ещё современные войны начинаются, позвольте узнать? Ещё и на фоне импичментов…
Сегодняшний Иран, к слову, далеко не тот единый религиозно-фанатеющий организм, каким он был двадцать лет назад… и точно не такой, как сорок назад. Золотая студенческая молодёжь, та, что по идее в скором времени должна стать элитой нации, всё чаще и с вожделением поглядывает в сторону загнивающего (как обычно) Запада и хочет всяких свобод (прежде всего, сексуальных). Те, кто происхождением попроще, общаются в соцсетях, в том же запрещённом Telegrame, а там чёрти чего нахватаешься. Вот где мобилизацию объявить, нацию сплотить! Так ведь боязно, не с той силой схватились.
Какая позиция России в данном конфликте? Пока всё работает на наш карман – нефть и золото поползли вверх, как обычно и бывает. Душевные симпатии на стороне Америке, что подразумевает и Израиль, ибо кто, как не Иран, последовательно желает скорой кончины маленькому, но гордому еврейскому государству. Иран один из дисциплинированных приобретателей российского вооружения? Это место долго пустовать не будет. Тем более что в этой суннито-шиитской мешанине православному человеку недолго и запутаться.
В любом случае, поднимаем правую руку вверх, с выдохом опускаем и произносим сакральное – «умер Касем, ну и хрен бы с нэм!».
Леонид Черток