Новая сказка о двух медведях. Россияне лучше относятся к Мишустину, чем к Медведеву

Вчера Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства после отставки Дмитрия Медведева. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у россиян, поддерживают ли они эту идею. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Идею назначить Михаила Мишустина Премьер-министром поддерживают 18% россиян, 28% против, однако более половины опрошенных пока затрудняются с оценкой его кандидатуры (54%).
В 2012 году россияне были более категоричны в отношении кандидата на пост Председателя Правительства. Тогда на должность после 4 лет президентства претендовал Дмитрий Медведев. Его кандидатуру на пост Премьер-министра поддерживали 22%, не поддерживали 60%, 18% затруднялись с оценкой.