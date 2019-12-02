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Новая сказка о двух медведях. Россияне лучше относятся к Мишустину, чем к Медведеву

Вчера Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства после отставки Дмитрия Медведева. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил у россиян, поддерживают ли они эту идею. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 

Идею назначить Михаила Мишустина Премьер-министром поддерживают 18% россиян, 28% против, однако более половины опрошенных пока затрудняются с оценкой его кандидатуры (54%).

В 2012 году россияне были более категоричны в отношении кандидата на пост Председателя Правительства. Тогда на должность после 4 лет президентства претендовал Дмитрий Медведев. Его кандидатуру на пост Премьер-министра поддерживали 22%, не поддерживали 60%, 18% затруднялись с оценкой.

17 январь 07:55 | : Политика

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