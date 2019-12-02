«Я заболел, я ухожу». Рамзан Кадыров тоже сложил с себя полномочия

Временно. На время лечения.
Чем так серьезно болен глава Чеченской республики, не сообщается (по данным редакции, религиозные кавказские народы очень суеверны и боятся сглаза).
«Ничего экстраординарного нет, после лечения Рамзан Кадыров вернётся к исполнению обязанностей в полном объёме» - комментарий из недр чеченского правительства, полученный по каналам «Интерфакса».
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен ближайший кунак Рамзана председатель правительства Муслим Хучиев.
Напомним, Борис Ельцин также делегировал свои президентские полномочия премьерам, ложась на операционный стол кардиохирургов… когда было неизвестно, очнётся ли он после наркоза.
Наблюдатели отмечают, что новость о сложении полномочий Рамзаном Кадыровым пришла как нельзя вовремя – в момент, когда весь мир говорит об отставке премьер-министра России Дмитрия Медведева. Типа – а я чем хуже…