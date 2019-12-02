Виктор Павленко: Для развития страны необходима единая система публичной власти

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко прокомментировал ежегодное Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
- Президент не случайно обратил особе внимание на вопросы совершенствования системы государственного управления. Новые задачи, которые стоят перед нашей страной требуют обновления системы организации власти, обеспечение ее единства и эффективности. Глава государства предложил расширить полномочия Федерального Собрания в части формирования органов исполнительной власти. Так ГосДума сможет утверждать весь состав правительства РФ, включая его председателя. За президентом сохраняется право прямого контроля за правительством, руководство Вооружёнными Силами и всей правоохранительной системой. При этом серьезно возрастает роль Совета Федерации: назначение руководителей силовых ведомств, а также прокуроров регионов президент может проводить по итогам консультаций с СФ. Кроме того Совет Федерации по представлению Президента сможет в предусмотренных законом случаях отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов. Владимир Владимирович вновь отметил существующий разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, подчеркнув, что разделенность, запутанность полномочий отрицательно сказывается на людях. Поэтому в Конституции необходимо закрепить принципы единой системы публичной власти. А полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти – могут и должны быть укреплены и обеспечены финансами. Все эти предложения требуют нового подхода к кадровому потенциалу государственной и муниципальной службы. Недаром президент заявил, что смысл, миссия государственной службы состоит в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений.