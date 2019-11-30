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Ого, Чуваков! В мэрии Архангельска новые лица

Как это обычно случается, с нового года в исполнительной власти появляются новые люди -  руководителем управления, которое занимается развитием физкультуры и спорта в Архангельске, стал президент региональной федерации конькобежного спорта Владимир Чуваков.

Владимир Дмитриевич родился в 1963 году в Архангельске. Имеет высшее юридическое образование - в 1996 году закончил Санкт-Петербургскую высшую школу МВД России.

С 1984 по 1998 гг. проходил службу в органах внутренних дел. Имеет опыт работы юристконсультом, директором предприятия.

С 2011 по 2017 гг. возглавлял избирательную комиссию МО «Город Архангельск». Затем работал помощником судьи, администратором Арбитражного суда Архангельской области.

В течение последних пяти лет является президентом Архангельской региональной общественной организации «Федерация конькобежного спорта».

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

09 январь 13:02 | : Политика

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