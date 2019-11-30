Ого, Чуваков! В мэрии Архангельска новые лица

Как это обычно случается, с нового года в исполнительной власти появляются новые люди - руководителем управления, которое занимается развитием физкультуры и спорта в Архангельске, стал президент региональной федерации конькобежного спорта Владимир Чуваков.
Владимир Дмитриевич родился в 1963 году в Архангельске. Имеет высшее юридическое образование - в 1996 году закончил Санкт-Петербургскую высшую школу МВД России.
С 1984 по 1998 гг. проходил службу в органах внутренних дел. Имеет опыт работы юристконсультом, директором предприятия.
С 2011 по 2017 гг. возглавлял избирательную комиссию МО «Город Архангельск». Затем работал помощником судьи, администратором Арбитражного суда Архангельской области.
В течение последних пяти лет является президентом Архангельской региональной общественной организации «Федерация конькобежного спорта».
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)