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Константин Щемелинин: Вторая морская держава – Китай обставил Россию по авианосцам

Декабрь-2019 принес две новости: пожар на единственном российском авианосце и ввод в строй второго авианосца в Китае. 

Печально, но по итогам пожара, надо честно сказать самим себе: авианосцев у России уже фактически нет. То, что есть — это не авианосец: проще сделать с нуля новый, чем ремонтировать старый. Но пока, конечно же, он будет существовать, чтобы во всех флотских рейтингах считалось, что у России есть авианосец. 

С другой стороны, российский авианосец маловат для современных мощных ударных самолетов — действительно, лучше сделать новый, с более длинной палубой и водоизмещением побольше, чем пытаться восстановить то, что смысла восстанавливать уже, похоже, нет. 

Китайцы, кстати, так и сделали — их новый авианосец «Шаньдун», принятый в состав флота недавно, сделан на базе российского проекта, но покрупнее. А тот китайский авианосец «Ляонин», идентичный российскому «Адмиралу Кузнецову», считается в КНР вспомогательным авианосцем. 

Теперь о важном, но скрытом: со вводом в строй второго авианосца Китай стал второй по силе морской державой (Россия, примерно, пятая-шестая). Мало того, кораблей размеров «корвет-фрегат-эсминец» уже сейчас у КНР в полтора раза больше, чем у США! И Китай строит эти средние корабли еще и еще!  

У США 11 больших ударных авианосцев и 22 УДК (это корабли типа французских «Мистралей») — у Китая такой огромной армады нет, и еще долго ее появление не предвидится, но КНР семимильными шагами идет к этому! 

Похоже, что скоро в мире будут морские сверхдержавы — США и Китай, и группа из десятка средних по силе стран (в ней, безусловно, окажется Россия). 

Константин Щемелинин, крымский писатель

(на фото: вот такая пи-пи-ся)

Segodnia.ru

06 январь 14:34 | : Политика

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