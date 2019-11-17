Москва может вернуть Арктический форум в Архангельск

Такого варианта не исключил вице-премьер Юрий Трутнев (сам бывший губернатор), «брошенный на Арктику».
Впрочем, у столицы Поморья в этом вопросе есть конкуренты.
Трутнев: «Можно провести и в Мурманске, и в Архангельске, и в Санкт-Петербурге. Все наши обсуждения по проектам, которые планируется развивать здесь — это не работа по подготовке к форуму, а работа по созданию нового центра развития. Если это получится, то параллельно возникнут возможности для проведения форума. Это несвязанные процессы»,
В свою очередь Андрей Чибис считает, что лучше его Мурманской губернии для этого дела не найти: «Мы будем готовиться. Чтобы проводить форум такого уровня, нужно перезагрузить город, нужно сделать соответствующую инфраструктуру. Но пока об этом говорить преждевременно».
Напомним, что перенос форума «Арктика – территория диалога» из Архангельска в северную столицу был воспринят многими как акт недоверия федерального центра местным властям. Хотя те же власти честно признались, что город просто не готов к приему такого количества гостей столь высокого ранга.