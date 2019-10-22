Читайте в Итогах недели от 15 декабря 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- На Лужках – как бывший столичный градоначальник калечил подрастающее поколение;
- Жопинг российского спорта – депутаты с иностранной недвижимостью учат быстрых и метких россиян патриотизму;
- Наедине с Архангельском и пловом – режиссёр Разыков рассказал о своих отношениях с топливом и олигархами.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/46080-itogi-nedeli-s-9-po-15-dekabrja-2019-goda.html