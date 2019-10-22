Будет ремонт! Депутаты двух уровней в борьбе за улицу Чкалова (Архангельск)

Еще в 2018 году власти областной столицы взялись за ремонт улицы Чкалова (округ «Майская горка»), но осилили его только на две трети.
Естественно, что жителям 3-го лесозавода не понравилось, что в текущем году ремонтные работы даже не думали возобновляться.
Депутаты двух ровней – Ирина Чиркова областного и Олег Черненко городского, представляющую в своих парламентах интересы жителей этого района, откликнулись на многочисленные обращения горожан (к слову, Чиркова в бытность свою депутатом ГорДумы и инициировала начало ремонтных работ).
Народные представители округа Майской Горки весь прошлый год посылали многочисленные запросы в соответствующие структуры Администрации города. Депутаты доказывали важность проведения ремонтных работ на всей протяженности дороги до социально значимого объекта - общественной бани.
И вот на последней комиссии по городскому хозяйству документально подтвердились намерения департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры продолжить ремонт ул. Чкалова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Теперь остается надеяться, что в планах проекта ничего не поменяется и данный вопрос в следующем году будет закрыт. Также в эту программу ремонта дорог попал проспект Московский от улицы Октябрят и до разворотного кольца на Галушина.
Помимо национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках муниципальных контрактов также в городе будут произведены ремонты и по другим адресам.