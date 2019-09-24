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Виктор Павленко: Государственная лоцманская служба – залог безопасности мореплавания

Сенатор Виктор Павленко заявил об этом на проходящем в Санкт-Петербурге IX Международном  форуме «Арктика: настоящее и будущее».

 

          Как рассказал Виктор Павленко в ключевом общественном мероприятии, посвященном развитию Арктической зоны РФ, принимают участие около 2500 делегатов из 40 субъектов России, включая все арктические регионы. Свои делегации на форум направили 22 страны Евросоюза, БРИКС и АТР.

         «Президент МОО «Ассоциации полярников», специальный представитель Президента России в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров подчеркнул, что главная тема для обсуждения - новая законодательная основа государственной политики в Арктике. Мы даем оценку ключевым документам, которые определят развитие Арктической зоны России на десятилетия вперёд», - отметил Виктор Павленко.
           По словам сенатора, важнейшим вопросом остается обеспечение стратегических интересов России на трассе Северного морского пути, который является национальной транспортной магистралью страны.

           «Контроль за судоходством у наших берегов – это вопрос национальной безопасности. Поэтому я поддерживаю законодательную инициативу закрепления за государством функции по лоцманскому обеспечению торгового мореплавания», – подчеркнул сенатор.
            Он пояснил, что наличие частных лоцманских компаний в стратегически важных портах и акваториях, в том числе расположенных на Северном морском пути, является дестабилизирующим фактором. Действующее законодательство не обязывает их владельцев использовать лоцманский сбор для закупки специфического лоцманского оборудования, снабжения и позволяет им в любой момент на своё усмотрение прекратить деятельность по проводке судов и тем самым блокировать работу портов.

         Виктор Павленко рассказал, что предлагаемые изменения в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» предусматривают создание федерального автономного учреждения - единой государственной лоцманской службы.

          «Это обеспечит достаточный уровень безопасности мореплавания во всех морских портах России, прозрачность расходования лоцманского сбора, и главное – государственный контроль за проводкой судов. Служба выступит в качестве компетентной лоцманской власти, что упростит вопросы профессиональной подготовки и контроля за квалификацией морских лоцманов, повысит их статус и социальную защищённость лоцманов», - подчеркнул Виктор Павленко.

05 декабрь 13:09 | : Политика / Экономика

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