Виктор Павленко: В приоритете – экология, инвестиции, законодательство о выборах

Член Совета Федерации Виктор Павленко принял участие в 50-м юбилейном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое проходит в Санкт-Петербурге.
Как сообщил Виктор Павленко, делегацию России возглавляют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В повестке дня ассамблеи - модельное законотворчество в сфере экологии, поддержки региональных инвестиций, рекомендации совершенствованию выборного законодательства, а также подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сенатор Виктор Павленко выступил докладчиком по двум вопросам: о сравнительно-правовом анализе инструментария антикризисного регулирования и проекте закона «О региональных инвестиционных проектах».
«В первый день работы состоялись заседания постоянных комиссий межпарламентской ассамблеи. На них были рассмотрены модельные законопроекты, которые будут вынесены на пленарное заседание. Также прошел «круглый стол», посвященный устойчивому развитию сельских территорий. Среди актуальных для нашего региона и всех субъектов Арктической зоны России вопросов – обеспечение комплексной экологической безопасности, в том числе при транспортировке нефти по трубопроводам, нормативное регулирование участия инвесторов стран СНГ в приоритетных инвестпроектах на региональном уровне, доступность качественной медицинской помощи жителям труднодоступных поселений, а также развитие избирательного законодательства исходя из накопленного положительного опыта действия выборных процедур в государственном строительстве и местном самоуправлении», - сообщил сенатор Виктор Павленко.