Кто сделал из стояния на Шиес доходное предприятие?

Как утверждают наши наблюдатели, тех, кто участвует в акциях протеста на станции Шиес, можно поделить на две группы. В первую войдут люди убежденные, не сказать – фанатичные, они мерзнут у костров, участвуют в стычках, испытывают бытовые сложности, свято верящие, что вместо экотехнопарка там будет организован «ядерный могильник». Их можно отнести к любителям. Вторую группу составляют профессионалы протеста.
Что отличает любителей от профессионалов в спорте? Первые соревнуются, играют, получают травмы ради идеи, удовольствия. Вторые зарабатывают деньги на том же самом.
На прошлой неделе по интернету разлетелась весть – в понедельник 18 ноября силами правопорядка будет демонтирован лагерь протестующих в Ленском районе. Якобы появилось предписание сделать это в добровольном порядке… а если нет, тогда не обессудьте. По социальным сетям тут же разлетелся истеричный призыв – «все на защиту Шиес!». И ведь поднялись – за выходные население лагеря протестующих увеличилось с 20 до 100 человек.
Однако скоро выяснилось, что «грозное предписание» оказалось… фейком. На нем не было ни регистрационного номера, ни печати, ни подписи ответственного лица – тех атрибутов, которые обязаны сопровождать любой официальный документ. Была просто бумага угрожающего содержания, распечатанная на обычном офисном принтере.
А еще был брошен призыв «скидываться, кто сколько может» на поддержание протеста. И деньги закапали. Но, раз ничего страшного не произошло, «группа поддержки», посидев у костра и попев грозные революционные песни, отбыла восвояси. Вместе с собранными деньгами, как бывает в подобных случаях, их возвращать жертвователям никто не собирается.
Расчет «организаторов» верный – какой активист, бьющийся за идею, будет требовать финансового отчета, как последний бюрократ? Непатриотично…
Да и спрашивать особо не у кого. В реквизитах получателей пожертвований стоят некие «Дмитрий Юрьевич С.» или «Максим Николаевич М.» Например, известно, что группа «Stop, Шиес!» подобным образом собрала более двух миллионов рублей, этим даже кичатся. Организаторы говорят, что они пошли на текущие расходы - штрафы, изготовление атрибутики, печатание листовок и тд. Но кто-нибудь видел чеки, расходные ордера, сличал их с фактическими затратами? То-то и оно, в подобных мероприятиях принято верить на слово.
Шум же в СМИ и интернете, поднимаемый вокруг любой акции, чаще всего надуманной, обходится или бесплатно, или совсем в небольшие деньги, такова особенность сегодняшних информационных технологий.
Ну, а природа… Даже вчерашние сторонники «стояния на Шиес» все чаще пишут о том, что проблема замусоривания Архангельской области более глобальна, несанкционированные свалки разбросаны по всей территории региона, а действующие полигоны ТКО давно исчерпали свои ресурсы.
Но кого это интересует, хайп рулит! Ну и деньги, конечно…