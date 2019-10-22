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Бывший спикер отказался от участия в губернаторской гонке по Архангельской области

Об этом действующий сенатор Виктор Новожилов прямо заявил нашим коллегам по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера»:

«Считаю себя адекватным политиком, и ответственно заявляю, что в мои планы не входит участие в выборах губернатора Архангельской области.

Областными депутатами я избран членом Совета Федерации.

Мои полномочия в статусе сенатора — как минимум до 2023 года.

Встречи с руководством Архангельской городской Думы и администрацией областного центра — это обычная работа в рамках региональной недели.

Убеждён, что самая важная задача члена Совета Федерации — активная защита интересов региона на федеральном уровне.

Вопросы, которые нужно помогать решать в Москве, в том числе по переселению жителей из аварийного жилья, ремонту дорог, благоустройству территорий, мы и обсуждали с Валентиной Васильевной Сыровой и Даниилом Вадимовичем Шапошниковым.

Как Вы видите, задачи не политические, а исключительно хозяйственные.

Повторюсь, амбиций стать губернатором Архангельской области у меня нет. Но кому-то, видимо, хочется в преддверии непростого выборного года заработать „политические очки“.

Считаю это неправильным».

Наблюдатели отмечают, что главная мысль в приведенном выше спиче заключается в первой части первого предложения- «Считаю себя адекватным политиком». Человек реально оценивает свои шансы и возможности… о деятельности Новожилова в СовФеде мало что известно, а на посту председателя Архангельского областного Собрания он запомнился рядовым сотрудникам аппарата в основном своим сварливым характером.

Впрочем, фамилия Новожилов редко упоминается в связи с грядущими губернаторскими выборами, поэтому стоит считать данную публикацию лишним инфоповодом вспомнить, что интересы Архангельской области в российском Сенате представляют не один человек, а два.

18 ноябрь 14:49 | : Политика

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