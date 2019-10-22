Бывший спикер отказался от участия в губернаторской гонке по Архангельской области

Об этом действующий сенатор Виктор Новожилов прямо заявил нашим коллегам по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера»:
«Считаю себя адекватным политиком, и ответственно заявляю, что в мои планы не входит участие в выборах губернатора Архангельской области.
Областными депутатами я избран членом Совета Федерации.
Мои полномочия в статусе сенатора — как минимум до 2023 года.
Встречи с руководством Архангельской городской Думы и администрацией областного центра — это обычная работа в рамках региональной недели.
Убеждён, что самая важная задача члена Совета Федерации — активная защита интересов региона на федеральном уровне.
Вопросы, которые нужно помогать решать в Москве, в том числе по переселению жителей из аварийного жилья, ремонту дорог, благоустройству территорий, мы и обсуждали с Валентиной Васильевной Сыровой и Даниилом Вадимовичем Шапошниковым.
Как Вы видите, задачи не политические, а исключительно хозяйственные.
Повторюсь, амбиций стать губернатором Архангельской области у меня нет. Но кому-то, видимо, хочется в преддверии непростого выборного года заработать „политические очки“.
Считаю это неправильным».
Наблюдатели отмечают, что главная мысль в приведенном выше спиче заключается в первой части первого предложения- «Считаю себя адекватным политиком». Человек реально оценивает свои шансы и возможности… о деятельности Новожилова в СовФеде мало что известно, а на посту председателя Архангельского областного Собрания он запомнился рядовым сотрудникам аппарата в основном своим сварливым характером.
Впрочем, фамилия Новожилов редко упоминается в связи с грядущими губернаторскими выборами, поэтому стоит считать данную публикацию лишним инфоповодом вспомнить, что интересы Архангельской области в российском Сенате представляют не один человек, а два.