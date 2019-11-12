Под знаком дури. Боливийский социализм Моралеса держался на листьях коки

Южноамериканский социализм, воспетый Че Геварой, трещит по швам.
Первой зашаталась непримиримая доселе Куба. Ещё при жизни команданте Кастро там начались либеральные сдвиги – разрешили интернет, оборот иностранной валюты, упростили визовый режим для американских родственников и даже для бывших своих граждан, когда-то сбежавших с Острова Свободы. А уж после посещения Гаваны президентом Бараком Обамой вообще стало казаться, что этот курорт по соотношению цена-качество составит достойную конкуренцию Майами – вернуть на Варадеро казино раз плюнуть, а ром, сигары и проституция и так никуда не делись. А то, что отношения при Трампе чуть охладели, так это вина исключительно Вашингтона, всех обнимать руки не доходят.
Потом начались проблемы у Венесуэлы. И тоже с уходом лидера нации. Всё-таки Чавес был иконой, одни его боготворили, другие боялись, но все уважали. Получивший по наследству власть шофёр Мадуро априори не имеет и четвёртой части той энергетики, что исходила от «маленького индейца-десантника», даже удивительно, что он ещё держится. Ну, как держится… считайте, что на российской помощи, которая не доходит до простых граждан страны. В стране, богатой углеводородами, до сих пор существуют фавелы – уродливые и антисанитарные кварталы голытьбы. Люди с образованием от безнадёги бегут в соседние страны нелегалами-гастарбайторами. Инженеры и врачи работают в Аргентине водителями и дворниками, а в колумбийских борделях обслуживают клиентов сплошь венесуэлки, до 90 %. Всего за годы правления Мадуры страну по подсчётам правозащитных организаций покинули в поисках лучшей доли 3 миллиона человек, почти 10 % населения. Самого предприимчивого, образованного и красивого (других в латиноамериканские бордели не берут)… что это, как не национальная демографическая катастрофа?!
Из Венесуэлы в Боливию тоже бежали, но только как в точку транзита при почти прозрачной госгранице. Что в ней было делать, полунищей?! Где президентом полуграмотный популист, отсидевший три срока и на четвёртый собирающийся.
Вот эта политическая борзость и подвела Эво Моралеса. Всю прошедшую неделю утренние новости начинались с информации о его перемещениях, короче, бегстве. Началось всё с того, что Моралес выиграл очередные выборы. С многочисленными нарушениями, что в порядке вещей при любом несменяемом авторитарном режиме. Но тут возмутилась уже армия, фактически совершив военный переворот. А это та сила, которую способна остановить только аналогичная сила. Проще говоря, вторжением извне, на что в современном мире вряд ли кто решится. Тем более, вписаться за Моралеса, у которого верных друзей, как у любого политика, меньше, чем пальцев на одной руке. Разве что посочувствуют издалека, как сделал ближайший - Николас Мадуро также назвал отставку Моралеса государственным переворотом, заявив, что "политические и общественные движения мира объявляют о мобилизации, чтобы потребовать сохранить жизнь коренных боливийских народов, жертв расизма". Это он намекает на якобы пренебрежительное отношение белых американцев к загорелым парням с Юга.
Ходят слухи, что пиррову победу Моралесу на выборах принесли политтехнологи из компании «Росатом», обкатавших свою стратегию, в частности, на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Что ж, можно только порадоваться за ребят. И выиграли, и деньги неплохие подняли… а то, что кандидат власть не смог удержать, не их проблемы.
Зачем «Росатому» это надо? Ого, ещё как, в любой бедной, не сказать, нищей стране найдётся то, что интересует сильных и из чего они могут выжать выгоду. Такими игроками и в Латинской Америке, и в Африке давно выступают Россия и Китай, умело пользуясь политической ориентацией бывших колоний.
Так, в Боливии находится от 50 до 70% разведанных мировых запасов лития, которые сосредоточены в солончаке Уюни. Крупнейшим в мире потребителем лития является американская корпорация Tesla Илона Маска. Чтобы реализовать свои амбициозные замыслы по выпуску 500 тыс. электромобилей в год, Маску для производства автомобильных аккумуляторов необходимо скупить на мировом рынке весь литий.
В июле 2019 года «Росатом» присоединился к проекту строительства литиевого-карбонатного завода в Уюни, которое уже ведут Литиево-депозитная компания Боливии (YLB) и китайский консорциум TBEA Group-Baocheng. В рамках проекта предусмотрено строительство завода по выпуску аккумуляторов. Это несло прямую и явную угрозу проектам Илона Маска. Из чего очень просто сделать вывод – в данном конкретном случае боливийские военные сыграли на стороне США, в чём нет ничего удивительного – поди не в первый раз и не только в этой стране.
Ну, а кроме лития? При Моралесе национальным достоянием Боливии стала… кока. И отнюдь не для производства всемирно известной газировки. Вот так, не мудрствуя лукаво над пополнением государственного бюджета. Который Эво за года своего правления хитро перераспределил в пользу своих соплеменников – индейцев провинции. Боливия при действовавшем президенте продолжала оставаться сырьевой страной с наркоманским уклоном - миллионы тонн боливийской коки уходили и уходят в распоряжение латиноамериканских наркокартелей. Американскую комиссию по борьбе с наркотиками Моралес в страну не допускал и называл свой стиль правления коммунитарным социализмом. Можно, конечно, ни во что не верить, но то, что зло, пусть и творимое в благих конечных целях и от недостатка образования, обязательно вернётся бумерангом, доказано мировой историей.
Всё, не приживается на южноамериканской почве социализм. И дело здесь совсем не в близости такого оплота развитого капитализма, как США, читал у кого-то подобные размышления. СССР состоялся (и то всего на 70 лет) благодаря тому, что безвозмездно пользовался всем, что осталось ему от Российской империи – промышленностью, огромной территорией, богатыми недрами, практически неисчерпаемым человеческим ресурсом… откиньте большевистские сказочки про крестьянскую соху и нищую аграрную страну. Повторить этот опыт страны Латинской Америки были просто не в состоянии, у них даже не было тех бонусов, что имели страны Восточной Европы, входившие в СЭВ. Пример Кубы весьма показателен – конец СССР привел её в 90-х практически к голоду и быстро довёл как до экономических, так и политических послаблений.
Диагноз, который аналитики сегодня ставят боливийскому социализму Моралеса, примерно таков - страна осталась такой же отсталой, экономика – неразвитой, народ – таким же бедным. Крестьяне получили землю, но жить лучше не стали. Рабочий контроль над предприятиями превратился в кровавый карнавал и был быстро ликвидирован во имя выживания страны. От социалистического периода только и осталось, что некоторое количество новых школ, больниц и дорог, но и те были построены армией, да ещё на деньги иностранных «империалистов» из чисто гуманитарных соображений…
Сейчас там начнётся не самое весёлое время – делёж власти. Вполне возможно, что победит наркомафия… совсем не весело. Одно можно сказать точно – левый эксперимент ещё в одной латиноамериканской стране закончен в связи с полным провалом.
Ну и пусть… идёт джунглями.
Леонид Черток