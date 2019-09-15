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Вместо Яковлева. У Архангельской области появился новый министр

Пустовавшее с сентября месяца кресло министра строительства и архитектуры наконец-то занял новый человек.

Его зовут Денис Гладышев, до этого он возглавлял региональную инспекцию государственного строительного надзора.

Выпускник профильного факультета АГТУ. Трудовую карьеру начал с должности специалиста котласского филиала Дирекции областного заказчика-застройщика. В 2013 году был назначен на должность заместителя руководителя филиала Главного управления капитального строительства, также расположенного в Котласе. Потом внутри той же структуры переместился в столицу области, где работал на различных руководящих должностях.

Напомним, что его предшественник Михаил Яковлев вернулся после отставки в родное ПДУ… которое тут же лишилось выгодного контракта на уборку улиц Архангельска… возможно, временно.

08 ноябрь 11:28 | : Политика / Экономика

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