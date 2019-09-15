Валентин Родионов – новые рубежи «Молодой Гвардии»

В ноябре исполняется год, как Архангельским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России» руководит новый лидер. Пришло время подводить первые итоги. Поэтому о нем, о молодежи, о выборах мы решили спросить у Валентина Родионова.
Валентин расскажите о себе и что вас привело в молодежную политику?
ВР – я родился в 1991 году в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Там же закончил среднюю школу. И в 2008 году поступил в САФУ. Окончил в 2013 году по специальности инженер-механик. В 2014 году поступил в аспирантуру и закончил ее в 2017 году. А с 2015 года работаю преподавателем в Технологическом колледже Императора Петра Первого САФУ.
Свою общественную деятельность начал в университете, сначала ребята предложили мне возглавить студсовет своего института, а потом бывший председатель студсовета САФУ Александр Сластилин назначил меня своим заместителем по кадрам. Это было очень интересное время, полноценная студенческая жизнь, каждый день которой сопровождался различными университетскими мероприятиями. С теплотой вспоминаю нашу наставницу Елену Александровну Согрину, которая работает в университете со студентами. Она научила нас инициативе, отзывчивости, привила любовь к общественной деятельности. В студсовете у нас сформировалась очень большая и сильная команда активных и инициативных ребят и тогда, как сейчас помню, бывший руководитель «Молодой Гвардии» Евгений Тютюков предложил нам принять участие в работе организации. Это было что-то новое и, по этому интересное направление. Начался этап политической деятельности. И мы прошли школу многих избирательных штабов, самые успешные из которых были выбора мэра Архангельска и депутатов Государственной Думы, когда были избраны В.Н. Павленко и Д.В. Юрков. Многому пришлось учиться с ноля, но сейчас с уверенностью могу сказать, что у нас в Архангельской области самая сильная молодежная команда, которая может делать результат!
Валентин, в этом году вы были избраны руководителем «Молодой Гвардии» и даже в состав Президиума регионального политсовета партии, что это для вас очередная ступенька или нечто большее?
ВР – Действительно так сложилось, что мой друг и товарищ, тоже бывший председатель студсовета САФУ Станислав Косач, который руководил «Молодой Гвардией» пошел на повышение и стал координатором МГЕР по северо-западному федеральному округу. И он вместе с нашим активом подумали, обсудили и предложили мне стать руководителем регионального отделения. Это было серьезное решение, я долго думал, но потом согласился, потому что это возможность и дальше развивать нашу команду, которая сформировалась в САФУ и продвигать те идеи и проекты, которые мы с ребятами мечтали реализовывать в нашем регионе. Поэтому год назад я был назначен и.о., а в конце марта этого года избран на конференции. Также на конференции партии, по рекомендации Ивана Владимировича Новикова меня избрали в состав политсовета и Президиума регионального политсовета. Отношусь к этому очень серьезно, так как это не формальные позиции, а, прежде всего, возможность выражать интересы молодежи области внутри партии при обсуждении и принятии тех или иных решений. Все-таки когда есть возможность быть за одним столом с руководством региона и крупнейших городов, это не для картинки, а для результата. Мы годами создавали команду, я бы сказал, САФУ вообще является кадровым резервом Архангельской области и надо продолжать эту работу. А то, что председатель «Молодой Гвардии» входит в состав Президиума, это говорит о том, что партия серьезно подходит к работе с молодежью. У нас создана связка - активная студенческая молодежь участвует в работе своих студенческих организаций, лидеры которых входят в состав руководящих органов «Молодой Гвардии», а уже я как председатель, получается, выражаю их интересы. Тут кстати заложен и элемент демократии снизу, ведь у нас в студсовете раньше председателями становились только те, кого выдвигали сами ребята. Никогда не было такого, чтобы пришел декан и сказал бы «изберите того то». Мы всегда все решали сами. И этот принцип заложен в основу формирования нашей команды, мы и сейчас ребятам обьясняем, что вы сами должны решать все вопросы, иметь ответственность, учиться ее нести и принимать решения. Во всех вопросах надо учиться договариваться и слышать людей. И вообще это свойственно для духа поморов, у нас демократичный регион, никогда не было крепостного права и свободные люди. Я не представляю сейчас что кто-то может прийти к молодежи и сказать, голосуйте за того то в приказном тоне. Только через ее убеждение, и, уверен, что пока я в президиуме, у нас есть механизмы, чтобы работать с молодежью и убеждать ее, и она будет работать бок о бок с партией в Архангельской области. В этом вижу свою задачу.
Валентин, Вы затронули тему выборов. В прошлом году состоялись выборы в областное Собрание депутатов, впереди выборы губернатора. Какие мысли по этому поводу, вы уже начали подготовку?
ВР – А мы всегда готовы! На самом деле, если затронуть эту серьезную тему, то надо исходить из того, что молодежь в Архангельской области это примерно 30% населения и около 25% избирателей. Это очень большой ресурс. Когда его недооценивали, то получали низкие результаты. А когда он задействован, мобилизован как надо, то молодежь способна оказывать большое влияние на голосование, особенно, если сконцентрировано поддержит какого-либо кандидата. К примеру, в свое время были выборы в Госдуму и два кандидата шли почти вровень. Но молодежь тогда активно поддержала кандидата от Единой России и он победил. Не одни мы, конечно же, но все-таки, есть влияние на результат. И у нас до сих пор хорошее налаженное взаимодействие.
По поводу выборов много мыслей. Молодежь области как треть населения не должна оставаться в стороне. Постепенно молодежные структуры начинают активно участвовать в выборах. И нам важно активнее работать в этом направлении. Ведь посмотрите на наших конкурентов ЛДПР, там партию у нас в регионе возглавляют молодые политики и, если Единая Россия не усилит свою работу с молодежью в Архангельской области, то есть риск, что молодые лидеры ЛДПР просто начнут перехватывать молодежную повестку. По поводу выборов в областное собрание прошедших в том году, не может не смущать результат в Северодвинске. Поэтому к выборам губернатора важно подготовиться очень основательно. И я могу сказать, что мы уже такую подготовку начали и приняли решение на региональном уровне, что создаем Молодежный избирательный штаб Архангельской области. Ответственным за руководство штабом ребята назначили меня и это серьезная задача.
А в чем смысл молодежного избирательного штаба и его отличие от штаба организации?
В организации есть региональный штаб и местные штабы. Их состав избирается на конференции, это коллегиальные органы для работы с молодежью. А молодежный избирательный штаб другая структура, там нет выборов. Состав штаба формируется начальником штаба. И, более того, не вся молодежь и не все лидеры молодежи входят в «Молодую гвардию», но в рамках штаба мы постараемся обьединить большинство. Человек может быть лидером какого то небольшого движения на районном уровне, но делать очень важное дело для этого района и быть авторитетным для местных ребят. Мы, конечно же, включим его в молодежный избирательный штаб. Ведь сейчас мы проходим этап консолидации всех молодежных сил. И именно с этого, с консолидации активной молодежи я и начинал свою работу и вижу в этом задачу – обьединить всех активных ребят, кто хочет развиваться в Архангельской области.
А кто уже себя активно проявил и кого можете отметить?
Очень сильная у нас команда, безусловно, в Архангельске. Это и все наши друзья и единомышленники из САФУ, студенческие организации, мы сохраняем и дружбу и хорошо вместе работаем. От студенческих организаций у нас в штабе и Альберт Чункевич и Сергей Фефелов. Конечно, нельзя не отметить молодежный совет Архангельска и его сопредседателя Олега Сидоренко, который курирует «Молодую Гвардию» в Архангельске. Олег проявил себя хорошим организатором и реализовал проект Школа молодежного парламентаризма. И также особо хочу отметить в Архангельске Марию Валуйских, с ней давно вместе работаем, наверное, уже 7 лет, и она всегда принимает активное участие особенно в мероприятиях социальной направленности. Активно работа выстроена у ребят в Новодвинске, у них там сильная команда, которую в свое время создал Константин Карышев, дважды избиравшийся депутатом в Новодвинске от молодежи. Во многих районах области начинаем возрождать отделения, но, конечно, одно из самых активных районных отделений – это Вельское. Им, кстати, очень повезло с новым главой района, Дмитрием Дорофеевым, который раньше также был в руководстве «Молодой Гвардии». Глава Пинежского района Александр Чечулин раньше возглавлял «Молодую Гвардию» по Архангельску. То есть наша организация постепенно, сохраняя свою команду, готовит новые кадры для области. Большую поддержку, конечно, всегда оказывает САФУ и лично проректор Сергей Эдуардович Сорокин, который у нас является председателем регионального общественного совета «Молодой Гвардии», а раньше вообще был первым руководителем молодежного движения Партии «Единство» в Архангельской области. Так что мы сохраняем преемственность, работаем над тем, чтобы всех объединить и вывести «Молодую Гвардию» на новые рубежи!