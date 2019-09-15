Этническая картина мира глазами писателя

Почему русские победили французов в 1812 году, отступив вглубь территории и сдав Москву?
Почему русские победили немцев в 1941-1945 годах, хотя в самом начале войны постоянно проигрывали?
Почему современные США ослабели, хотя раньше были сильны?
Почему нынешний Китай демонстрирует потрясающий рост?
Эти и другие вопросы имеют ответы, сводящиеся к фундаментальному понятию, к пассионарности.
Есть цифровая величина пассионарности, она называется этнический потенциал. Этот потенциал считается умножением уровня пассионарности на численность этноса. Так вот, когда сражаются два этноса, имеющих примерно одинаковую боеспособность своих армий, то победит тот народ, уровень пассионарности которого выше.
Этнический потенциал — это внутренняя характеристика народа, она зависит от самочувствия и самоощущения этноса, поэтому является величиной примерной, с точностью до 10-20%. Падение экономики, голод, проигранная война и прочие катастрофы этнический потенциал снижают, а вот выигрыш в конфликте, рост благосостояния и так далее этнический потенциал повышают: например, подъем русского народа в 2014 году, начавшийся Крымской весной и завершившийся Русской весной, был временным подъемом этнического потенциала русского народа от его среднего значения.
В целом, значение этнического потенциала существенно изменяется в течение десятилетий и столетий, а год-два для него — не срок.
Итак, вот ответы: 1812 год — этнические потенциалы русских и французов были равны 5250 и 860 единиц соответственно; 1941 год — этнические потенциалы русских с украинцами и немцев были равны 8320 и 1120 единиц соответственно. Теперь понятно, почему нападения Наполеона и Гитлера на русских были по сути своей самоубийственными?
Далее рассмотрим 20 век — он для русских оказался очень тяжелым: за это время этнический потенциал русских сократился вдвое: с 8900 в 1897 году до 4300-4900 в начале 21 века.
Переходим к нынешнему времени.
Значения этнических потенциалов для разных групп русских таковы: в России в 2010 году — 3660, на Украине в 2013 году — 700-900. Примечательны пики этнических потенциалов у русских — они сосредоточены в Крыму, на Донбассе и в Москве.
А что с Украиной? Украинцы-малороссы — 350-550, украинцы-галичане — 4-7, русины — 1.
Теперь Европа: англичане Великобритании — 760, немцы Германии — 1300, французы Франции — 1280, итальянцы Италии — 1100, поляки Польши — 620, сербы Сербии — 6, а литовцы Литвы — 90.
Турки Турции — 1940: теперь понятно, почему Турция является сложным партнером и для России, и для США?
Примечателен еврейский народ: примерно по 100-150 единиц этнического потенциала данного этноса сосредоточено и в Израиле, и в США.
Переходим к Америке — куда же без нее? Американские потомки европейцев — 3900, англоканадцы и франкоканадцы — 620, а вот дальше — неожиданно для многих: мексиканцы — 2020 и потомки инков — 500-800.
Вывод из сравнения этнических потенциалов такой: американцы не смогут победить русских: 3900 меньше, чем 4300-4900!
Почему США теряет свои позиции? Да потому что за прошедшие пятьдесят лет у американцев начал плавно уменьшаться этнический потенциал (у русских в 20 веке падение получилось катастрофическим).
Этнический потенциал у американцев и европейцев падающий, причем остановить падение невозможно, поэтому они приветствуют эмиграцию, но им это уже не поможет. А вот этнический потенциал у русских будет еще расти, не сильно, но будет.
Африканские народы перечислены не будут, однако четыре группы народов отметить надо: нгони — 900, нилоты — 780, фульбе — 500-800 и амхара Эфиопии — 660.
Еще примечательные этносы: индийцы — 1100, аргентинцы — 650, бразильцы — 1900-2200.
Для многих — но не всех! — обычных этносов мира этнический потенциал равен их численности в миллионах человек.
Теперь переходим к чемпионам. Это крупные народы, обладающие большим этническим потенциалом, причем этот потенциал — активно и мощно растущий! Силу этим четырем народам дал пассионарный толчок, произошедший в 18 веке в Юго-Восточной Азии.
Первый народ не большой — это кхмеры Камбоджи — у них сейчас 1280.
Второй народ крупный – это вьеты Вьетнама — у них сейчас 6300. Теперь понятно, почему США проиграли Вьетнамскую войну? Американцы атаковали этнически более сильного противника без подавляющего превосходства в военной мощи.
Третий народ тоже крупный — это японцы Японии— у них сейчас 12000.
Теперь понятно, почему японцы так упорно воевали во Второй Мировой войне, откуда у них невероятная работоспособность, откуда камикадзе и послевоенные успехи в экономике?
Переходим к последнему этносу данного обзора. Наверное, все уже поняли, что речь пойдет о китайцах. Да, но не совсем: речь пойдет о главном китайском этносе хань (вообще, в Китае живет много народов).
Итак, ханьцы Китая — у них сейчас невообразимо колоссальный растущий этнический потенциал равный 111000! Такого этнического потенциала никогда ранее не было ни у одного этноса в истории человечества. Этнический потенциал ханьцев превосходит суммарный этнический потенциал всего человечества!
Теперь понятно, откуда у Китая взялись силы на мощный экономический рывок, почему Китай не остановится и почему его нельзя остановить никому, ни в чем и нигде?
Такая вот современная картина мира, базирующаяся на этнической силе народов в понятиях пассионарности. На основе этой картины можно делать выводы и долгосрочные прогнозы на десятки лет вперед, на основе которых разрабатывать геополитические планы.
Константин Щемелинин, крымский писатель