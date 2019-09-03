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Николай Прокофьев («Вольное дело»): «Медвытрезвители – антигуманная вещь»

Сегодня Государственная Дума собирается рассмотреть в первом чтении Законопроект о возрождении медвытрезвителей в советском варианте – в системе МВД.

Авторы проекта апеллируют данными статистики - от пьянства в России каждый год умирают свыше 50 тысяч человек. Многие из них просто не могут добраться до дома и в холодное время замерзают на улице.

Напомним, вытрезвители в системе МВД существовали еще с советских времен, но в 2011 году были ликвидированы. Помощь тем, кто переоценил свои возможности в употреблении, стали оказывать медики. Недовольны оказались и врачи, получившие дополнительную нагрузку к своим прямым обязанностям, при которой им часто приходилось исполнять несвойственные их гуманной профессии функции усмирителей, а также трезвые пациенты медицинских стационаров.

Одновременно в обществе сильно убеждение в том, что вытрезвители в их старом варианте ничто иное, как рассадник коррупции в правоохранительных органах – их клиенты по утрам чаще всего оказываются с пустыми карманами.

За комментариями редакция ИА RUSNORD решила обратиться к своему коллеге по Ассоциации «Вольное дело» лидеру «Архсвободы» Николаю Прокофьеву. Который, вопреки легенде, популярной в рядах местных журналистов, в советское время был не начальником Соломбальского медвытрезвителя, но заведующим «Кабинета профилактики пьянства и алкоголизма» Октябрьского р-на г. Архангельска, где очень кстати пришлось его первое медицинское образование.

Коллега Прокофьев, сам бывший сотрудник органов резко отрицательно относится к возвращению медвытрезвителей в орбиту интересов МВД:

- Определить степень нетрезвости человека имеет право только специалист с профильным медицинским образованием. Все остальное – прямой шаг к коррупции и злоупотреблениям. Восемь лет назад депутаты это прекрасно понимали… но потом отпущенные на такую профилактику деньги понадобились правительству на что-то другое. И это еще один наглядный пример отношения власти к народу.

Между тем… во Франции вытрезвителей не существует, там пьяных содержат в полицейском участке до полного вытрезвления. Но там и другие традиции в органах…  

05 ноябрь 13:19 | : Политика / Происшествия

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