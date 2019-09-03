Верхи и низы. Ко Дню народного единства... а так же примирения и согласия

Верхи не могут, низы не хотят. Импотенция плюс фригидность. Революционная ситуация в постели и в политике. Как быть?
Поменять местами верхи и низы (Революция).
Найти новые верхи (Свободные выборы).
Позвать на помощь соседа (Интервенция).
Обвинить в своих неудачах соседа (Майдан).
Заняться коммерческим сексом (Рыночная экономика).
Искать виновника неудач под кроватью (Теория заговора).
Дать верхам возбуждающие снадобья, чтобы они затрахали низы (Реакция).
Дать низам возбуждающие снадобья, чтобы удовлетворились (Демократическая реформа).
Переставить кровать (Косметическая реформа).
Использовать фаллоимитатор (Электронное правительство).
Заниматься самоудовлетворением и при этом кричать «У нас оргазм!» (Застой).
Распахнуть окна, двери и громко кричать: «У нас ничего не получается!» (Перестройка).
Стимулировать эрогенные точки (Свободные экономические зоны).
Разрушить спальню и постоянно менять партнеров (Анархия).
Вручить возбуждающий хлыст и наручники верхам (Правая диктатура).
Вручить возбуждающий хлыст и наручники низам (Левая диктатура).
Стимулировать секс посредством эротического чтива и картинок (Пропаганда).
Искать решения сексуальных проблем в трактате об искусстве любви (Идеология).
Сублимировать сексуальные чувства в религиозные (Теократия).
Сублимировать их посредством хлыста и наручников (Религиозный экстремизм).
Разойтись без скандалов (Сепаратизм, мирный сценарий).
Разойтись со скандалами и взаимными обвинениями (Сепаратизм, военный сценарий).
Обратиться к сексопатологу (Политический анализ и мониторинг).
Анатолий Беднов, мотивированный асексуал