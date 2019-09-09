Александр Фролов: Специальный фонд защитит права дольщиков (новости сессии АОСД)

На сессии областного Собрания приняты поправки в закон о защите прав обманутых дольщиков.
Как сообщил председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике областного Собрания Александр Фролов, главное в законе – это создание специального фонда, который будет финансировать завершение строительства проблемных объектов.
- Основное наполнение фонда – 90%, предусмотрено за счет средств федерального бюджета, правительство области выступает в качестве администратора и организатора. Кроме того, фонд имеет полномочия привлекать сторонние инвестиции. Необходимость принятия этих нововведений обусловлена изменениями в федеральном законодательстве о долевом строительстве. Необходим механизм достройки брошенных объектов и Фонд по сути будет выполнять функцию заказчика их завершения. Помимо жилфонда его деятельность может распространяться на достройку социальных учреждений - детских садов, школ, ФАПов, поликлиник, домов культуры, и объектов транспортной инфраструктуры. Создание регионального фонда, это своевременное и обоснованное решение, - отметил Александр Фролов.
Напомним, что с 1 июля изменилась система привлечения финансовых средств на строительство жилья. Застройщики уже не смогут использовать средства дольщиков напрямую. Они должны храниться на специальных счетах в банках – эскроу-счетах, а девелоперы могут возводить дома либо за счет собственных ресурсов, либо на кредитные средства, полученные у банков. Из работающих на территории региона подразделений 13 кредитных организаций, большинство уже сообщили Банку России о готовности работать с застройщиками по вопросам проектного финансирования. В банковское законодательство внесены изменения, позволяющие определять размер формируемых резервов и ставки по кредитам для застройщиков с учетом эффективности строительных проектов.
– Переход на проектное финансирование должен исключить появление обманутых дольщиков. Но новые правила строительства жилья не должны заморозить начавшиеся стройки, а люди должны получить ключи от своих квартир, – подчеркнул Александр Фролов. – По поручению Президента Владимира Путина Правительство РФ уже приняло постановление, определяющие критерии, по которым достраивать жилье с привлечением средств дольщиков после 1 июля можно будет без перехода на проектное финансирование и открытия эскроу-счетов. Тем самым фактически продлевается переходный период, что позволит строительным компаниям максимально безболезненно перейти на новую систему, выполнив при этом все обязательства по сдаче объектов, а затем работать в рамках цивилизованного банковского финансирования. Обратного пути нет, законодательство уже не изменится, поэтому застройщикам необходимо находить пути реализации проектов в новых условиях.