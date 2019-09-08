Константин Щемелинин: Россия на грани взрывов

В ближайшее время, скорее всего, в 2020 или 2021 году, Россию вполне может накрыть взрывная динамика политических и экономических внутренних и внешних процессов — и Москва готовится к этому: иначе зачем в стране накоплено полтриллиона долларов золотовалютных резервов?
В 2019 году началась торговая война между США и Китаем, и вот-вот начнется торговая война между США и ЕС — так мир начинает активно и агрессивно бороться за деньги!
Президент США Дональд Трамп в 2020 году будет баллотироваться на второй президентский срок. По опросам Трамп проигрывает выборы всем другим более-менее сильным кандидатам. Что может сделать Трамп, чтобы привлечь голоса избирателей?
Налоги для корпораций он уже понизил, цены в США растут, остается мало вариантов и один из них — санкции против России. Вся американская верхушка выступает за мощные антироссийские санкции, но Трамп пока что их не ввел, может быть, потому что он хочет ввести их перед самыми выборами, чтобы Москва не успела ответить?
А цены на нефть демонстрируют падающую динамику! Даже недавние проблемы в Саудовской Аравии с обстрелом ее нефтяных заводов не повлияли на эту динамику.
Мир находится в долгосрочном периоде падающих цен на сырье, а если рассматривать цену на нефть через цену на природный газ, то ее сегодняшняя цена должна быть порядка 20–25 долл. за баррель, а не нынешние 60!
Планета борется против пластика (например, в Индии уже запрещены пластиковые пакеты), электромобили наступают; но инфраструктура США еще не готова доставлять добытые миллионы баррелей сланцевой нефти на мировые рынки и пока еще действует картельный договор ОПЕК+, ограничивающий добычу нефти.
Каменный век закончился не потому, что закончился камень — так же будет и с нефтью.
Если кто-то думает, что в России стабильность, то он глубоко ошибается: еще с прошлого года, с момента введения пенсионной реформы, в РФ наступила эпоха перемен: законодательство страны изменяется постоянно, очень сильно и конца-края этому не видно!
Кстати, на границе с Россией находится Украина с ее новой и слабой властью, а из истории известно, что небольшая война — это то, что может хорошо укрепить власть!
Судя по всему, взрывная динамика процессов для России может стать клубком — не последовательностью, а параллельным развитием нескольких процессов: мощные антироссийские санкции, падение цен на нефть и (или) на мировых рынках, падение курса рубля и наступление армии Украины на ЛДНР. Как и какой выйдет РФ из этой «мясорубки»?
Константин Щемелинин, крымский писатель