Не замай! «Вольное дело» приложило депутата Сербу

Сегодня Октябрьский районный суд города Архангельска отправил в сад (отказал в иске) депутата северодвинского горсовета Валерия Сербу, который имел к изданию «Правда Северо-Запада» претензии на миллион рублей.
В такую сумму народный избранник оценил свои душевные муки, доставленные ему популярной газетой, а конкретно, статьей «Переобулся» в ней с соответствующей заявленной теме карикатурой.
Материал касался обычной для местных политиков истории – перехода (перебежки) из одной партии в другую, в данном случае из «Единой» в «Справедливую Россию». А как иначе могли отнестись члены ироничной Ассоциации «Вольное дело» к подобным ужимкам и прыжкам?
Видимо этот Серба, несмотря на имеющееся у него средне-техническое образование, так и не понял простой истины – уходя от станка в политику ты становишься объектом пристального внимания СМИ. А если не хочешь публичности, то нечего было и начинать.
Хочется в конце злорадно добавить – «и так будет с каждым, кто покусится»… но не будем