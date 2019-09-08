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Не замай! «Вольное дело» приложило депутата Сербу

Сегодня Октябрьский районный суд города Архангельска отправил в сад (отказал в иске) депутата северодвинского горсовета Валерия Сербу, который имел к изданию «Правда Северо-Запада» претензии на миллион рублей.

В такую сумму народный избранник оценил свои душевные муки, доставленные ему популярной газетой, а конкретно, статьей «Переобулся» в ней с соответствующей заявленной теме карикатурой.

Материал касался обычной для местных политиков истории – перехода (перебежки) из одной партии в другую, в данном случае из «Единой» в «Справедливую Россию». А как иначе могли отнестись члены ироничной Ассоциации «Вольное дело» к подобным ужимкам и прыжкам?

Видимо этот Серба, несмотря на имеющееся у него средне-техническое образование, так и не понял простой истины – уходя от станка в политику ты становишься объектом пристального внимания СМИ. А если не хочешь публичности, то нечего было и начинать.

Хочется в конце злорадно добавить – «и так будет с каждым, кто покусится»… но не будем

10 октябрь 17:27 | : Политика / Скандалы

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