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Константин Щемелинин разоблачает: Яд «формулы Штайнмайера»

На первый взгляд, подписанная недавно «формула Штайнмайера» выгодна России и невыгодна Украине. Суть этой формулы в том, что ДНР и ЛНР плавно реинтегрируются обратно на Украину, причем Россия получает рычаг воздействия на всю Украину.

В целом, рассуждения относительно судьбы ЛДНР выглядят просто:
1. Зачем сражались защитники Донбасса? Чтобы войти в состав России.
2. За что сражалась украинская армия? Чтобы вернуть восставший Донбасс под свой контроль.

Все, этого вполне достаточно.

Почему Россия не взяла Донецк и Луганск в свой состав, как Крым?
Потому что Запад остановил расширение России своими санкциями.

Как только над Донецком появится украинский флаг, это будет означать, что санкционное давление на Москву достигло своей цели и нанесло поражение России, а дальше западные страны будут РФ добивать:
1. США и ЕС введут новые катастрофические санкции против РФ.
2. Цены на нефть упадут, чтобы лишить Россию нефтяных доходов.
3. США станут еще более активно вытеснять «Газпром» с европейского газового рынка, чтобы лишить Россию нефтяных доходов.

Для чего это будет сделано? Чтобы принудить Москву отдать Крым и вызвать в России экономический кризис, который в идеале приведет РФ к развалу по схеме СССР.

Эту схему захватов и удержаний использовали все европейские страны и США, когда проводили свою колониальную политику: захват возможного, удержание, затем новый захват возможного и так далее. Классический пример — захват Индии Британской империей — этот процесс длился в течение ста лет и увенчался успехом. Еще пример из истории — расширение США на запад, вплоть до Тихого океана — этот процесс продолжался также столетиями.

Фактическая реализация «формулы Штайнмайера» и обвал нынешней политической системы в России — это, на мой субъективный взгляд, одно и то же.

Пока что до фактической реализации «формулы Штайнмайера» далеко, очень далеко, хотя ближе, чем до реализации перемирия «Минск-2», но еще многое может измениться, очень многое; и, на мой взгляд, свое решающее слово еще скажет пассионарность русского народа.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(rusvesna)

07 октябрь 08:21 | : Политика

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