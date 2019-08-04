Мэр – понятие сложное. В Национальном рейтинге Игорь Годзиш на 65-м месте

Политологи считают, что в современной России, вот-вот разменяющей третий десяток двадцать первого века, мэр мэру рознь. И дело даже не в назначениях или прямых выборах, а в глобальных различиях территорий, и исторических, и экономических, и, естественно, политических.
Алена Август, эксперт-политолог:
«Ну как мы можем сопоставлять, например, мэра Москвы, который по сути своего статуса является губернатором огромного богатого и, наверное, самого политически протестного региона, и мэра Набережных Челнов, да простят меня жители этого прекрасного города: это две большие разницы. Как можно сравнивать мэра в большей степени хозяйственника, как в любом из наших городов, и мэра, отличающегося большей политической активностью, как это, например, происходит в Новосибирске, за выборами которого следили все политические эксперты, потому что это были знаковые выборы».
Первые три места занимают: Руслан Кухарчук (Тюмень), Юрий Галдун (Белгород), Сергей Собянин (Москва).
Последние три: Салман Дадаев (Махачкала), Игорь Шутенков (Улан-Удэ), Александр Головатый (Биробиджан).
Мэр Архангельска Игорь Годзиш на 65-м месте.