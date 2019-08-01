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Мария Харченко: Мы не хотим повторения трагедии в Кемерово! О безопасности культурных объектов Архангельска

Лидер фракции ЛДПР в Архгордуме Мария Харченко сообщила, что среди внесенных на прошедшей сессии изменений в городской бюджет была принята поправка группы депутатов о выделении средств МУК «МКЦ «Луч» на устранение предписаний надзорных органов.

 

- В адрес группы депутатов, представляющих в городской Думе округ Майская горка, накануне сессии поступило обращение руководства муниципального учреждения культуры «МКЦ «Луч» о необходимости выделения средств в сумме 904,8 тысяч рублей на устранение предписаний органов Госпожнадзора. Конечно же, мы с коллегами оперативно внесли соответствующую поправку, которую на сессии поддержали 26 депутатов, за что я им благодарна! – отметила Мария Борисовна.

В Майской горке у «Луча» три филиала, в которых и проходит абсолютное большинство окружных культурно-массовых мероприятий. По мнению Марии Харченко,  обеспечение выполнения требований надзорных органов во всех подведомственных городской администрации учреждениях должно быть приоритетным:

- Мы помним трагедии в Перми и Кемерово, которые унесли десятки жизней. А они как раз и произошли из-за нарушений противопожарной безопасности. Но хотелось бы отметить вот что – мы подобные поправки принимаем ежегодно. Каждый раз перераспределяем средства из экономии на проведенных аукционах, снимаем с каких-то других объектов. Каждый раз спорим, порой, ругаемся. Поэтому у меня предложение к администрации города – давайте систематизируем работу по выявлению существующих нарушений, будем более точно планировать расходы на их устранение при формировании бюджета. Ведь в конечном итоге от этого зависит безопасность сотен тысяч архангелогородцев, в том числе, самых маленьких!

28 сентябрь 08:18 | : Политика

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