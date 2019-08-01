«Канализацию прорвало, как назло». Лидеру Либертарианской партии России Архангельск отказал в гостеприимстве.

Сделано это было, как обычно, неуклюже.
За шесть часов до начала выступления лидеру ЛПР Михаилу Светову отказали в аренде зала, расположенного на территории модного в столице Поморья ресторана Reka. Сделала это лично управляющая ресторанным комплексом Татьяна Белова, сославшись на то, что из-за проливных дождей в здании прорвало… техническую канализацию.
«Менеджер лгала, якобы у них прорвало канализацию. Пошли, посмотрели в окна — стулья расставлены, все сухо и в полном порядке» - возмущался политик в соцсетях, но исправлять ситуацию было поздно.
Сам он считает, что его имя попало в черные кремлевские списки после активного участия в летних московских митингах протеста. 3 сентября Светова арестовали на 10 суток по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. До этого его арестовали на 30 суток за акцию в поддержку независимых кандидатов, которая состоялась 16 июля на Трубной площади.
Напомним, Либертарианская партия России до сих пор не зарегистрирована Минюстом.
Справка: Либертарианство — это система ценностей, постулирующая свободу, основанную на отсутствии агрессии и принуждения. Либертарианцы выступают за максимизацию личных и экономических свобод и минимизацию влияния государства на жизнь общества.
В основе либертарианства лежит принцип ненападения (он же принцип неагрессии или NAP, non-aggression principle), декларирующего, что любое недобровольное насилие в адрес другого лица или его имущества является нелегитимным. В отличие от пацифизма, принцип ненападения не исключает применения насилия при самообороне.
С точки зрения либертарианства, все отношения между людьми должны быть добровольными; единственные действия, которые должны быть запрещены законом, — это применение силы против тех, кто сам не применял силу. Если государство вообще должно существовать, то его задачей не может быть ничто иное, кроме защиты прав собственности и неприкосновенности человека.
Целью либертарианцев является установление общества, строящегося на принципах свободного рынка и максимально возможного невмешательства государства в жизни людей. Либертарианцы выступают за индивидуальную ответственность, неприкосновенность частной собственности, сокращение налогов и их прозрачность, выбор стратегии пенсионного обеспечения и социальной защиты. Либертарианцы поощряют частную благотворительность и терпят разнообразный образ жизни. Среди их требований есть также нейтралитет во внешней политике, отмена призывного рабства и профессиональная контрактная армия.
Отрицательная (с точки зрения редакции) сторона деятельности Либертарианской партии России – поддержка движения ЛГБТ, в том числе, борьба с запретом на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.