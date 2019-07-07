Древарха признали полным идиотом?

По крайней мере, такой вывод можно сделать из комментария, данного адвокатом Человек-дерева Олегом Армеевым изданию 29.ru
Олег Армеев: — Нахождение у него (Андрея Христофорова) какого-то психического заболевания — не очень желательный результат. Всё-таки человек позиционируется как лицо, отстаивающее общественные интересы. И получить экспертизу, на которой написано, что он полный идиот, наверное, не есть хорошо для общего дела. Несмотря на претензии от правоохранительных органов. Приходится выбирать между общественным ущербом и личным ущербом.
Судя по всему, речь идет о судебно-психиатрической экспертизе, которую главному фрику Архангельска назначали в рамках уголовного дела в ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение не опасного для здоровья насилия к сотруднику полиции.
Напомним, во время противостояния на станции Шиес гр-н Христофоров совсем распоясался – поливал сотрудников правопорядка мочой из водяного автомата и кидался собственным экскрементами.
Впрочем, часть наблюдателей считает, что этот образ городского сумасшедшего – лишь маска циничного, расчетливого, но очень ленивого человека, мечтающего прожить жизнь на народные пожертвования. В свою очередь, защита Древарха считает, что психиатрический диагноз не к лицу общественному деятелю даже регионального уровня.
Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»: - Не прикидывайтесь идиотом. - Ничего не поделаешь, - серьезно ответил Швейк. - Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я - официальный идиот…