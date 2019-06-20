«Сакральный русский край убивают!». Из цикла «Вопли Беднова»

Двойной удар по Поморью
Еще не затихли (и затихнут ли – неизвестно) митинговые страсти и информационные баталии вокруг планируемого полигона для московского мусора на Шиесе, как рвануло – в буквальном смысле! – в старинном поморском селе Ненокса. Точнее, на море, где взорвалось нечто: то ли мини-ядерный реактор, то ли ракета на ядерном топливе. Позже заверили, что это была двигательная установка, которую окрестили «ядерной батарейкой».
От Неноксы до Северодвинска расстояние в 40 километров, от Северодвинска до Архангельска – еще 30. Немного. Теплым летним утром, первым теплым после многодневной сырой и ветреной прохлады, жителей Поморья ошеломило известие: на Белом море случилась беда!
Был всплеск радиации в Северодвинске, и без того атомном городе (ремонт и строительство субмарин). Информация с датчиков появилась на сайте городской администрации – и тут же исчезла. Потом население начали успокаивать: радиационная обстановка сразу вернулась в норму. «Гринпис» вскоре поставил под сомнение официальную информацию. В городе – атомном центре, и областной столице принялись лихорадочно скупать продукцию ликеро-водочного завода и водорослевого комбината (продукты из морской травы, как известно, содержат йод), сметали йод в аптеках.
Совсем в духе барда Александра Галича:
И лечусь «Столичною» лично я,
Чтоб совсем с ума не стронуться,
Истопник сказал, что «Столичная»
Очень хороша от стронция.
Похоже, что слова старой песни земляки восприняли буквально. (Только в Архангельске речь шла о своих, локальных алко-брендах). Специалисты принялись убеждать людей, что водка от радиации не помощник. Громче зазвучали голоса, что «пора валить» отсюда, что Москва окончательно поставила крест на области. Ряд СМИ отметили, что взрыв ударил, прежде всего, по населению, основу жизнедеятельности которого составляет рыбный промысел. То есть поморов. Вдобавок к тем ударам, которые периодически наносит по их интересам федеральная власть.
Погибли атомщики из Сарова, испытывавшие изделие. Отправлены в Москву врачи, доставившие их в Архангельск – вероятно, также схватили дозу.
Прошел слух, что ненокшан эвакуируют на время… очередных испытаний, слух опровергло Минобороны. В Сети между тем появились видеоролики, где местные жители рассказывали про зарытый в землю вертолет, на котором вывозили мертвых и пострадавших участников испытаний. Другие жители села в соцсетях успокаивали: все у нас нормально, даже рыбу ловим.
Между тем район, где произошло ЧП, на несколько недель стал запретным для судов. Справедливости ради скажем, что эта часть Двинской губы закрывали и прежде во время запусков ракет. А ракеты, бывало, падали и в советское время, о чем тогда, понятно, не писалось.
Кто только не откликнулся на трагедию. Даже Дональд Трамп, заявивший в «Твиттере»: русские испытывали «Буревестник», а у нас тоже есть такие разработки, но лучше. Пентагон слова лидера страны не комментировал.
Жуткого символизма происшедшему добавило то, что взрыв совпал с годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки. А автору этих строк за несколько дней до ЧП приснилась взлетевшая и упавшая ракета. И хотя, как уверяет Минобороны, это была не ракета, сон все равно кажется вещим.
О причинах пишут разное. Официальная версия – цепочка трагических случайностей. Россияне стечениям обстоятельств верить не склонны.
Куда чаще винят российскую халатность, пофигизм, через-задовщину.
Есть и те, кто склонен видеть здесь происки американских империалистов: сегодня, как в позднесоветские годы, их ищут везде. Некоторые депутаты Госдумы даже холодное лето объясняют применением климатического оружия нашим вероятным противником. Конспирология из разряда: меня соседи через стенку газом травят и с помощью телевизора облучают.
Есть и еще одна версия диверсии. Все, происходящее в последнее время в России – внешние проявления ползучего переворота, направленного на смещение действующего президента. Отсюда и отказы в регистрации и снятие с дистанции кандидатов на муниципальных выборах в Москве и Питере, провоцирующие волнения, и мусорная кампания, самым ярким проявлением которой стал Шиес, и лесные пожары в Сибири, в которых прокуратура подозревает не природный фактор, а человеческий умысел. И в той же цепочке – история с арестом и освобождением журналиста Ивана Голунова. И, наверное, еще целый ряд событий, не входящих в ТОПы федеральных новостей, но, тем не менее, символичных и симптоматичных.
Сюда же укладывается и трагедия в Белом море. Кому-то очень хочется взбудоражить целый регион (в ряду других) и продемонстрировать народу, что действующая власть не справляется со своими полномочиями. И
запустить механизм досрочной смены первого лица государства. Шаг вперед – два больших шага назад (в девяностые). Подобная версия обсуждается, в честности, на сайте «Агентства политических новостей». Увы, но многие факты говорят в ее пользу. В том числе и думское драконовское законотворчество. А всевозможные площадные бунтари – либералы, нацики, ультралевые – лишь статисты в мега-спектакле, которых легко заменят новыми, когда отпадет надобность в Навальном и Ко.
Теории заговоров всегда уязвимы, но почти в каждой есть доля истины и, порой, доля немалая.
Как бы там ни было, правдива эта версия или нет, ужасно то, что полигоном для политических экспериментов избрано историческое Поморье, форпост России и евразийской цивилизации в Арктике, хранилище не только отработанных реакторов, но, прежде всего, духовных ценностей нации, край сакральный и мистический. Регион стал заложником пагубных политических решений и управленческих игр. Народ уже не безмолвен (шиесская эпопея тому подтверждение), но по-прежнему бесправен.
Каким может быть поморский ответ на подобное отношение государственной власти к поморам и их земле? Самый лучший – массовая запись поморами в ходе предстоящей Всероссийской переписи населения. В свое время, после событий вокруг Берлинской стены, Джон Кеннеди сказал: мы все теперь берлинцы. Те, кто против загрязнения и разрушения Поморья, должны бы заявить: теперь мы все поморы.
Анатолий Беднов
(оригинал https://www.gumilev-center.ru/sakralnyjj-russkijj-krajj-ubivayut/)