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Взгляд писателя. Константин Щемелинин об украинизации Донбасса

События на Украине, произошедшие в 2014 году, имели одну особенность — люди, называющие себя этническими украинцами, голосовали за выход своих регионов из состава Украины, а также брали оружие в руки и сражались против армии Украины.

Данная двойственность поведения является прямым следствием украинизации, то есть политики насильственной трансформации русских и малороссов в украинцев, проводимой как большевиками в 1920-1930-х годах, так и властями Украины, получившей независимость в 1991 году. В настоящее время под понятием украинца скрыты четыре разных этноса: русские, малороссы (они же украинцы-малороссы), западные украинцы или галичане (они же украинцы-галичане) и русины (они же закарпатские русины).

Этнические украинцы не должны голосовать за государственную независимость своего региона или за воссоединение с Россией, подтверждая свой исторический выбор с оружием в руках, — такое поведение свойственно исключительно этническим русским.

Если человек говорит на русском или суржике, искренне считает себя украинцем, но желает вхождения своего региона в состав России, то этот человек в реальности является русским.

И Крым, и Донецк, и Луганск стремились войти в состав России, только Крыму это удалось сделать в 2014 году, а Донецкая и Луганская области смогли только лишь провозгласить и организовать независимые от Украины ДНР и ЛНР.

  1. Донецкая область.

По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в Донецкой области проживало 4,8 млн чел., из которых 1,8 млн чел. назвали себя русскими, 2,7 млн чел. назвали себя украинцами, а также жили 78 тыс. греков, 45 тыс. белорусов, 19 тыс. татар, 15 тыс. армян и небольшие группы представителей других этносов.

11.05.2014 произошел референдум о создании независимого государства Донецкая Народная Республика (ДНР). На этом референдуме «за» проголосовало 89,7% населения, то есть в мае 2014 года этнических русских в Донецкой области проживало 4,8×0,9≈4,3 млн чел.

Этническая интерпретация данных цифр такова: 4,3-1,8=2,5 млн чел., проживавших в Донецкой области в 2001–2014 годах, назвали себя этническими украинцами во время переписи, но повели себя как этнические русские во время референдума о независимости. Из этого факта следует, что фактически этнических украинцев в Донецкой области на момент референдума проживало 2,7-2,5=0,2 млн чел.

  1. Луганская область.

По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в Луганской области проживало 2,5 млн чел., из которых примерно 1,5 млн чел. назвали себя русскими, 1,0 млн чел. назвали себя украинцами, а также жили 21 тыс. белорусов, 9 тыс. татар и небольшие группы представителей других этносов.

11.05.2014 произошел референдум о создании независимого государства Луганская Народная Республика (ЛНР). На этом референдуме «за» проголосовало 96,2% населения, то есть в мае 2014 года этнических русских в Луганской области проживало 2,5×0,96≈2,4 млн чел.

Этническая интерпретация данных цифр такова: 2,4-1,0=1,4 млн чел., проживавших в Донецкой области в 2001–2014 годах, назвали себя этническими украинцами во время переписи, но повели себя как этнические русские во время референдума о независимости. Из этого факта следует, что фактически этнических украинцев в Луганской области на момент референдума проживало 1,5-1,4=0,1 млн чел.

  1. Таким образом, всего на территориях ДНР и ЛНР в 2014 году проживало 4,3+2,4=6,7 млн этнических русских.

Константин Щемелинин, крымский писатель

(rusvesna.su)

Таблица «Русские и украинцы Донбасса в 2001–2014 годах»

Параметр

Донецк

Луганск

1

Наименование региона в 2001 году

Донецкая область

Луганская область

2

Численность всего населения в регионе по Всеукраинской переписи 2001 года, млн чел.

4,8

2,5

3

Численность русских в регионе по Всеукраинской переписи 2001 года, млн чел.

1,8

1,0

4

Численность украинцев в регионе по Всеукраинской переписи 2001 года, млн чел.

2,7

1,5

5

Наименование региона весной 2014 года

Донецкая Народная Республика

Луганская Народная Республика

6

Численность всего населения в регионе в 2014 году, млн чел.

Примерно 4,8

Примерно 2,5

7

Реальная численность русских в регионе, млн чел.

4,3

2,4

8

Реальная численность украинцев в регионе, тыс. чел.

200

100

9

Процентное соотношение русских и украинцев в реальности

Русские ≈ 90%

Украинцы ≈ 4%

Русские ≈ 96%

Украинцы ≈ 4%



 



 

05 август 08:47 | : Политика

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