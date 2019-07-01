Прецедент создан. В Архангельской области можно называть депутатов «идиотами»

Вчера городской суд Котласа прекратил дело по обвинению местной жительницы Светланы Бакшеевой в «неуважении к власти».
Женщина просто назвала депутатов «идиотами». То, что делают практически все граждане РФ, и не по одному разу в день. Только Светлане не повезло… ее заложила другая гражданка, посчитав написаный ей пост в социальной сети оскорбительным для обожаемых людей (другой вариант мотивации данного поступка подобрать затруднительно).
Сам юридический прецедент заключается в том, что суд не счел депутатов как субъектов, подпадающих под «закон Клишаса» (неуважение к государственной власти и ее символам). Представляете, как теперь обижены народные избранники?..
Напомним, что и президент Путин заявил, что он не флаг, не гимн и не герб.