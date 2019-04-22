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Читайте в Итогах недели от 7 июля 2019 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- «Единая Россия» теряет лицо – за годы существования партия власти вырастила поколение лицемеров и приспособленцев;

- Мокрое лето 2015-го – северодвинский «Лошарик» как символ гостайны, мужества и национального раздолбайства;

- За чашкой чая с мэром – Игорь Годзиш рассказал, как ШМА покроет архангельские дороги.

Читайте об этом здесь:  http://rusnord.ru/result/44697-itogi-nedeli-s-1-po-7-ijulja-2019-goda.html

07 июль 07:31 | : Политика / Экономика / Происшествия

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