Епископ объяснил депутатам их истинное предназначение

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков поучаствовал в мероприятии, посвященном 25-летию окружного Собрания депутатов. Торжество прошло во дворце культуры «Арктика».
В приветственном слове к депутатам всех созывов владыка отметил, что только лучшие представители народа, стяжавшие мудрость и благочестие, способны обеспечить принятие правильных решений на благо людей:
«Только следование духовно-нравственным непреложным принципам, лежащим в основе устроения и бытия человеческих сообществ, может обеспечить непреходящий смысл жизни, истории, деяний страны и народа. Отношение к родной земле как богодарованному наследию, которое должно хранить и преумножать, а не расточать. Таково поприще деятельности действительно достойных депутатов; таковыми призваны и должны быть представители народа, участвующие в его управлении».
После приветственных слов прошла церемония награждения. Заслуженным работникам Собрания были вручены юбилейные медали «90 лет Ненецкому автономному округу», благодарственные письма губернатора НАО, почетные грамоты Администрации НАО.