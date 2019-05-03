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Епископ объяснил депутатам их истинное предназначение

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков поучаствовал в мероприятии, посвященном 25-летию окружного Собрания депутатов. Торжество прошло во дворце культуры «Арктика».

В приветственном слове к депутатам всех созывов владыка отметил, что только лучшие представители народа, стяжавшие мудрость и благочестие, способны обеспечить принятие правильных решений на благо людей:

«Только следование духовно-нравственным непреложным принципам, лежащим в основе устроения и бытия человеческих сообществ, может обеспечить непреходящий смысл жизни, истории, деяний страны и народа. Отношение к родной земле как богодарованному наследию, которое должно хранить и преумножать, а не расточать. Таково поприще деятельности действительно достойных депутатов; таковыми призваны и должны быть представители народа, участвующие в его управлении».

После приветственных слов прошла церемония награждения. Заслуженным работникам Собрания были вручены юбилейные медали «90 лет Ненецкому автономному округу», благодарственные письма губернатора НАО, почетные грамоты Администрации НАО.

 

29 июнь 09:06 | : Политика / Верую

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