Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Медиарейтинг СЗФО: спикер АрГорДумы Валентина Сырова - вторая среди равных

В данный медиарейтинг, построенном на анализе частоты упоминаний политической персоны в СМИ, входят не только главы первых городов региона, но председатели городских Советов депутатов.

В параметры подсчета входят сразу несколько пунктов, как-то: влиятельность и цитируемость источника информации; тональность упоминания (негативная или позитивная); цитирования персоны или ее косвенное упоминание.

Глава Архангельска Игорь Годзиш в мае занял 9 место, спикер АрхГорДумы Валентина Сырова – 14-е. Но при этом Валентина Васильевна вторая в рейтинге среди председателей городских Советов, не совмещающих эту должность с мэрством.

Симптоматично, что последние два места заняли мэр Нарьян-Мара Олег Белак и председатель местного ГорСовета Ольга Петунина (17 и 18 соответственно). Наблюдатели давно обратили внимание, что жизнь в НАО достаточно редко освещается как в иногородних, так и федеральных источниках, причем, как правило, в негативном контексте.

Ну, а майским чемпионом медиапопулярности стал глава Калининграда Алексей Силанов.

07 июнь 10:49 | : Политика

Видеозал


«Бессмертный полк» прошел по Архангельску. Взгляд изнутри
Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (68)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20