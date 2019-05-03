Медиарейтинг СЗФО: спикер АрГорДумы Валентина Сырова - вторая среди равных

В данный медиарейтинг, построенном на анализе частоты упоминаний политической персоны в СМИ, входят не только главы первых городов региона, но председатели городских Советов депутатов.
В параметры подсчета входят сразу несколько пунктов, как-то: влиятельность и цитируемость источника информации; тональность упоминания (негативная или позитивная); цитирования персоны или ее косвенное упоминание.
Глава Архангельска Игорь Годзиш в мае занял 9 место, спикер АрхГорДумы Валентина Сырова – 14-е. Но при этом Валентина Васильевна вторая в рейтинге среди председателей городских Советов, не совмещающих эту должность с мэрством.
Симптоматично, что последние два места заняли мэр Нарьян-Мара Олег Белак и председатель местного ГорСовета Ольга Петунина (17 и 18 соответственно). Наблюдатели давно обратили внимание, что жизнь в НАО достаточно редко освещается как в иногородних, так и федеральных источниках, причем, как правило, в негативном контексте.
Ну, а майским чемпионом медиапопулярности стал глава Калининграда Алексей Силанов.