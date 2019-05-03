Кто кому должен? Будни Архангельского областного Собрания

Лидер фракции «Справедливая Россия Ирина Чиркова осуждает своих коллег-депутатов из ЕР, которые хотят скрыть собственную причастность к голосованию по непопулярным в обществе законам.
- Замухоморили окончательно: сегодня на заседании рабочей группы по Регламенту Облсобрания большинством голосов принято решение зафиксировать норму о признании открытого голосования на сессиях «открытым количественным». Это значит, что узнать результаты голосования каждого депутата по тому или иному законопроекту станет невозможным.
Понятно, что гласность и открытость по принятию резонансных законопроектов совсем не нужна депутатам от ЕР, чьими голосами, напомню, был осенью принят областной закон об отбирании градостроительных полномочий у муниципалитетов и отвергнуты вопросы на референдумы. Но удивительно следующее: «за» принятие количественного голосования проголосовала даже депутат от КПРФ Виноградова, от ЛДПР на рабочей группе никого не было. Странно, что остальная оппозиция, кроме СР, не настаивает на прозрачности голосования каждого депутата!
Я пыталась убедить коллег в том, что открытая информация о голосованиях депутатов сможет поднять авторитет Облсобрания, повысит ответственность каждого народного избранника перед своими избирателями, наконец, будет идти в ногу со временем: и в Госдуме, и в большинстве заксобраний СЗФО (Ленинградская, Ярославская, Вологодская области, Коми и др.) фиксируются пофамильные голосования. Наши же депутаты, похоже, хотят скрыть итоги нажимания своих кнопок?!
Мое альтернативное предложение сделать открытое электронное голосование поименным (с фиксацией ФИО) не было поддержано. «Против» проголосовал депутат Моисеев, остальные члены рабочей группы, включая коллег Виноградову и Чеснокова, воздержались.
Так что теперь, уважаемые земляки, документально узнать, как проголосовал по тому или иному законопроекту ваш депутат, будет юридически невозможно. Как заявил руководитель фракции ЕР Моисеев, он сам может нести ответ перед своими избирателями, и они ему должны верить на слово.
От редакции: Уважаемый Сергей Вениаминович зарапортовался – это он ДОЛЖЕН своим избирателям, а не они ему…