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Главный миссионер Архангельской области не давал комментариев по ситуации на Шиесе

Вчера ряд СМИ, узнав о посещении зоны конфликта в Ленской районе протоиереем Евгением Соколовым, поспешили опубликовать на своих ресурсах якобы интервью с ним.

Ситуация заманчивая, ибо именно этот священнослужитель известен своим независимым мнением по целому ряду вопросов, которое часто высказывает в публичном пространстве.

В интерпретации упомянутых средств массовой информации, священнослужитель резко высказался против строительства там экотехнопарка.

Сегодня пресс-служба Архангельской епархии выступила с заявлением, что протоиерей Соколов прибыл на место противостояния исключительно с миротворческой миссией, и никаких оценок по части экономики и экологии не давал.

Это подтвердил и сам отец Евгений на своей странице в социальной сети:

«Я вместе с отцом Виталием Кишкиным приехал в Шиес, чтобы поддержать простых людей, поговорить с ними, помолиться об исполнении воли Божией в нашей жизни. Это миссионерская поездка, на которую нас благословило Священноначалие.

Никаких интервью я не давал, у меня другая цель — быть рядом со своими земляками в трудную минуту, помочь им вместо злобы обрести мир, о котором говорил Христос (Ин. 14:27). Поэтому прошу не искажать мои слова и не приписывать мне того, что я не говорил. Право, не стоит использовать веру людей в своих сиюминутных интересах».

 (фото с сайта Logoslovo.ru)

04 июнь 11:32 | : Политика

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