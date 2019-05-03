Главный миссионер Архангельской области не давал комментариев по ситуации на Шиесе

Вчера ряд СМИ, узнав о посещении зоны конфликта в Ленской районе протоиереем Евгением Соколовым, поспешили опубликовать на своих ресурсах якобы интервью с ним.
Ситуация заманчивая, ибо именно этот священнослужитель известен своим независимым мнением по целому ряду вопросов, которое часто высказывает в публичном пространстве.
В интерпретации упомянутых средств массовой информации, священнослужитель резко высказался против строительства там экотехнопарка.
Сегодня пресс-служба Архангельской епархии выступила с заявлением, что протоиерей Соколов прибыл на место противостояния исключительно с миротворческой миссией, и никаких оценок по части экономики и экологии не давал.
Это подтвердил и сам отец Евгений на своей странице в социальной сети:
«Я вместе с отцом Виталием Кишкиным приехал в Шиес, чтобы поддержать простых людей, поговорить с ними, помолиться об исполнении воли Божией в нашей жизни. Это миссионерская поездка, на которую нас благословило Священноначалие.
Никаких интервью я не давал, у меня другая цель — быть рядом со своими земляками в трудную минуту, помочь им вместо злобы обрести мир, о котором говорил Христос (Ин. 14:27). Поэтому прошу не искажать мои слова и не приписывать мне того, что я не говорил. Право, не стоит использовать веру людей в своих сиюминутных интересах».
(фото с сайта Logoslovo.ru)