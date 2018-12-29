Слёзы принцессы Гуль. С кем сводит счёты президент Узбекистана?

Это грустная история о детях всех автократов. С рождения ощущавших себя ангелочками-небожителями, по одному взмаху крылышек которых открывают свои недра рога изобилия… то есть, госбюджеты.
Увы, вечная сказка обычно заканчивается со смертью отца. Вспомните всесильного лётчика-гуляку Василия Сталина, искренне верившего в свой военный гений и героизм в боях, закончившего жизнь в казанской психушке (я там снимал). Или Галину Брежневу, малообразованную и малокультурную (с её-то стартовыми возможностями!) советскую принцессу, чей кайф закончился вместе с уходом из жизни папеньки.
Но есть судьбы пострашнее. Когда у самого всесильного родителя слетает крыша. Для таких характерна маниакальная подозрительность. Особенно в отношении самых близких.
Узбекский президент Ислам Каримов поправил страной от души, почитай, с советских времён. Именно оттуда он и принёс несменяемость власти, когда первый человек в государстве уходит на покой исключительно вперёд ногами. Впрочем, сами они до последнего не верят в свою смертность и, как правило, опаздывают с политическим (и не только) завещанием.
Каримова убил инсульт (мой хороший знакомец… будь он неладен). Осталось две дочери – Гульнара и Лола. Вторая просто нежная папина девочка, а вот первая долгое время была женским, довольно привлекательным лицом узбекской, если не всей среднеазиатской политики. В конце нулевых о ней вполне конкретно говорили, как о самой вероятной преемнице, сравнивая то с Беназир Бхутто, то с Индирой Ганди - мол, и в беспощадном к женщинам восточном мире есть исключения из правил.
Но с осени 2013 года Гульнара резко начала терять власть, а против приближённых к ней силовиков начали уголовное преследование. В ноябре 2013 года ей пришлось публично отказаться от претензий на президентский пост в обмен на прекращение преследований и розыска по линии Интерпола. По моей информации, у папы Ислама к тому моменту окончательно поехала крыша, и он начал искать признаки заговора в собственном санузле. А что там было на самом деле… в каждой избушке свои погремушки. Может, папа и небезосновательно волновался за свою бесценную жизнь, кто знает.
В итоге власть в Узбекистане досталась местному либерал-демократу (не путать с ЛДПР!) Шавкату Мирзееву. Человеку, не самому близкому к усопшему… скажем так – приближённому.
Человеку, способному на многое ради собственной карьеры. Вот, что о нём рассказывают. Когда Шавкат ещё был хокимом (губернатором) Джизакского вилоята (области), то лично возглавил выселение с пахотных (под хлопок, под что же ещё) земель людей. Как всегда, нашёлся упрямец, отказывавшийся выселяться. Тогда Мирзиеев лично сел в кабину бульдозера и снёс дом вместе с упрямцем. Затем прыгнул в машину и рванул в Ташкент. Среди ночи добился аудиенции у Каримова и упав тому в ноги признался: "Отец, выполняя твой приказ, я убил человека!". Каримов, будто бы, повернулся к нему спиной, буркнув: "Иди, работай...", - и ушёл спать. Через год тот был в Ташкенте на первых ролях…
Чем опасны такие преданные и самоотверженные преемники? Тем, что они в дальнейшем оказываются ещё хуже бывшего хозяина… не дай бог надсмотрщику дорасти до плантатора! То-то Узбекистан в последние два года практически исчез из новостных лент. То ли окончательно закрылся от свободного мира, то ли страшно рассказывать, что там происходит. А уж отомстить семье бывшего хозяина, перед которым столько лет гнул спину, вообще святое дело. Не удивлюсь, если несчастную Гульнару "по ошибке" поместили в камеру к лесбиянкам.
К тому же Каримов, как я понимаю, ушёл, не оставив распоряжения по поводу неприкосновенности своей семьи. А, если и оставил, то не так, как Ельцин – документально оформленное со свидетельством патриарха Алексия II, с хранением в ячейке самого надёжного из швейцарских банков (такие слухи ходили в московской политтусовке).
Начались у Гульнары неприятности. Сидела себе тихо под домашним арестом (царские дочери частенько заканчивали дни в монастырской келье). Но вот её дочь Иман предоставила в интернете видеозапись, на которой охранники вытаскивают мать, бывшую светскую львицу, из парадной двери их ташкентского номенклатурного дома. Параллельно узбекские власти сообщают, что экс-принцессу переводят в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста (якобы засветилась в ташкентском аэропорту). Западная пресса в ужасе - Растрепанная и неуравновешенная Гульнара Каримова, которую тащат в тюрьму в халате и розовых тапочках, совсем не соответствует тому образу жизни, какой она вела несколько лет назад, когда снималась в дорогих музыкальных клипах, выпустила собственную линию парфюмерии и организовывала показы мод в Ташкенте, которые привлекали западных знаменитостей, таких как Стинг и Жерар Депардье. Что их так поразило, неужели не видели окончательно спившуюся и тронувшуюся умом Галину Леонидовну… тоже ещё то зрелище было!
Странно. На Востоке не любят, когда публично унижают властьимущих, пусть и бывших, это подрывает народную веру в сакральность власти. Достаточно того, что приехавший на похороны Каримова Путин утешал вдову и младшую дочь, но даже не поинтересовался, как дела и здоровье старшей. То ли забыл, то ли не хотел педалировать и лезть в чужие дела… но в тех краях подобные вещи не забывают и делают выводы. Не в пользу отсутствующей.
А что об этом думает узбекская общественность? Вот сентенция, которую выдал глава местной татарской общины, когда-то занимавший (недолго) пост вице-премьера: Это дочь первого главы нашего государства, который 27 лет был отцом нации. Отец на том свете, если в чем-то виноват, он теперь отдает отчет перед Всевышним. Человек умер. Если она виновата, она тоже ответит за свои грехи, в том числе и перед Богом. Почему все начали «жевать» эту тему, не понимаю. Но тут же добавляет - Когда президент США становится во главе Белого дома, его жена на четыре года становится первой леди — этому ведь никто не удивляется. Так почему удивлялись, когда Гульнару называли принцессой? Как видим, товарищ не понимает разницу между временным и пожизненным…
Так зачем понадобилось запихивать бывшую принцессу в тюремную камеру, если она давно ходит в статусе «хромой утки» узбекской политики и вряд ли когда-нибудь встанет на крыло?
Есть, как минимум, две версии. Первая (которую высказывает сын Гульнары, постоянно проживающий в Лондонграде) – она столько знает про тех, кто сегодня во власти, что те опасаются её разговорчивости и контактности. Тогда надёжней было бы устроит ей… сердечный приступ в ванне (я плохо верю в восточную милосердность), вот уж где гарантия полного молчания.
Вторая более реалистична. Действующий президент Мирзеев относится к тому типу среднеазиатских политиков, которые с большим вожделением смотрят на Запад, а не в сторону России (объясняется дефицит узбекских новостей). Как раз сейчас в США заинтересовались американскими активами и бизнес-проектами Гульнары Каримовой, подозревая её в некоторой финансовой нечистоплотности. Вполне закономерно ожидать оттуда вопрос – какова судьба прохиндейки? Как под домашним арестом, причём тут дочь бывшего президента… в цивилизованном обществе неприкосновенных принцесс не бывает! И всё, двери тюремной камеры захлопнулись во имя внешнеполитических интересов государства. Что, кстати, совсем не отменяет первой версии…
Так что родиться в президентской семье (или семье генсека) – это только половина женского счастья. Для полного счастья нужно встретить старость в любви… и на свободе.
Леонид Черток