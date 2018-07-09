На сессии Архангельского областного Собрания 7 созыва: Исключаем исключать

Первая сенсация на второй сессии Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва:
Отказ исключить обсуждение 24-го вопроса повестки - О проекте областного закона «О внесении изменения в областной закон «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления».
В президиуме сослались на то, что исключать вопросы могут только те, кто их обсуждение инициировал. В данном случае, губернатор Орлов.
Напомним, главное событие первой сессии нового созыва – единороссы захватили не только президиум парламента, но и все Комитеты, оставив один ЛДПР.
Наш наблюдатель продолжает следить за развитием действа…