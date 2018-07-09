Время Кать. Кресло заместителя Орлова по социалке вот-вот займет известная телеведущая и борец с вредными привысками

Как сообщили ИА RUSNORD источники в аппарате правительства Архангельской области, освободившееся место заместителя главы региона по социальным вопросам займет Екатерина Поздеева.
Напомним, что занимавшая этот пост до нее Екатерина Прокопьева прошла по одномандатному округу в областное Собрание и заняла там место спикера… когда Поздеева, проработавшая прошлый созыв депутатом АОСД, наоборот, пролетела.
Впрочем, как отмечают наблюдатели, подобная рокировка была давно согласована в верхнем эшелоне, а возможные альтернативные кандидатуры, такие, например, как Елена Доценко, запускались в архангельский бомонд для отвода глаз.
Екатерина Поздеева до последнего момента была известна как верная спутница харизматичного политика Александра Дятлова, любящего и умеющего строить причудливые политические схемы. Катя 2.0. , обладающая приятной внешностью, также известна как телеведущая и яростный борец за здоровый образ жизни.