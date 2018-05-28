Порывы молодости. Александр Цыбульский о честности, Искандере и объединении с Архангельской областью

Во время вчерашней инаугурации свежеизбранный глава НАО Александр Цыбульский выступил с довольно пространной речью о своих ориентирах как губернатора.
«Наше с вами знакомство (а такую тесную связь с людьми я ощутил здесь, пожалуй, впервые за всю жизнь), обязывает меня быть всегда откровенным, даже если это не всегда и не всем нравится, и честным перед вами и перед самим собой. — Этой честности и умению нести ответственность за взятые на себя обязательства я требовал и продолжу требовать от тех людей, с которыми мы на протяжении ближайших лет будем вместе идти по пути развития Ненецкого автономного округа».
Также он продемонстрировал неплохое знание современной отечественной литературы:
«И как писал Фазиль Искандер: «Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один». Давайте каждый на своем месте будем работать так, чтобы краснеть не приходилось».
Также наши наблюдатели рассказывают о том, что в кулуарах Цыбульский отвергает идею объединения округа как с Республикой Коми, так и с Архангельской областью. Эх, если бы молодость знала…
(фото с сайта администрации НАО)