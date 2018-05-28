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Милоновские штучки. Депутат Госдумы предложил ввести в России «сухой закон»

С таким оригинальным предложением известный парламентский фрик Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Причем такой акт по его задумке должен способствовать… урегулированию рынка продажи алкогольной продукции в сторону его легализации.

"Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья", - прописано в документе.

Особенно парламентария волнует алкоголизация русских деревень (как будто в иные времена там не пили).

Наблюдатели напоминают, что любые запретные меры на продажу спиртного, превышающие разумные рамки, приводили исключительно к неконтролируемому росту производства самодельного алкоголя… что в Америке времен Великой депрессии, что в горбачевском СССР.

Депутат Милонов получил известность исключительно своими запретительными инициативами. Так, он предлагал исключить теорию Дарвина из школьной программы, аборты, MTV, спектакль «Сон в летнюю ночь». Из последних приколов питерского законодательного юродивого - ликвидация в стране всех магазинов интимных товаров для взрослых, так как, по его мнению, их посетители «исключительно больные люди».

Есть мнение, что госдумовская фракция «Единой России» специально держит Милонова в своих рядах, чтобы отвлечь внимание общества от своих действительно спорных инициатив.

(фото с сайта mk.ru)  

17 сентябрь 07:34 | : Политика / Скандалы

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