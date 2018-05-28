Суета вокруг концерта. Виктор Заря нарушил права не живого Таскаева, а покойного Хиля

В распоряжении редакции находится копия решения Архангельского областного суда об отказе снятия кандидата в Виктора Зари («Единая Россия») с предвыборной гонки, инициированная кандидатом от КПРФ Леонидом Таскаевым.

На семи страницах текста суд объясняет истцу, что ответчик (не присутствовавший на заседании) своим бесплатным концертом в АГКЦ и баннерами с упоминанием своего имени не нарушил избирательное законодательство… а только авторские права исполнителей Ваенги, Хиля и пр (которые никуда не избираются).

Сам Таскаев с таким решением не согласен, так как настаивает на том, что данный концерт носил именно агитационный характер – физиономия кандидата Зари на нем присутствовала в разных ракурсах, а его политических конкурентов нет, чем были нарушены права последних.

То есть, по мнению коммуниста, на этом концерте должны были спеть и представители других партий, баллотирующиеся по тому же округу… не взирая на их вокальные данные.

Напомним, что за день до судебного заседания Таскаев пожаловался в социальных сетях на то, что в его адрес поступают странные звонки якобы от сторонников Зари и попросил информационной защиты (гласности) у независимых журналистов.

После публикации на телефонный номер главного редактора ИА RUSNORD поступил звонок от экзальтированной особы, представившейся помощницей депутата Виктора Зари с предупреждением о возбуждении административного дела в части нанесения душевных мук не только самому кандидату, но и правоохранительным органам, чьим сотрудникам когда-то являлся Заря…

Душещипательные подробности и анализ произошедшего… уже после выборов.