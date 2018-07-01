Пресс-секретарь архангельского губернатора Артем Ботыгин: "Плохое прилипает лучше, чем хорошее"

На «Бирже губернаторов», информацию с которой постоянно публикует федеральное интернет-издание «Замполит.com», «акции» архангельского губернатора Игоря Орлова поползли вниз.

Эксперты «ПолитБрокера» связывают это, в основном, с двумя событиями – посещением Патриархом Кириллом Соловков и его недоумению по некоторым вопросам, а также строительством мусорного полигона для складирования подмосковных отходов, что вызвало крайне негативный резонанс в обществе.

Пояснение дает пресс-секретарь главы региона Артем Ботыгин:

…Плохое «прилипает» лучше, чем хорошее. Поэтому если объяснять, почему акции Игоря Орлова пошли вниз, то здесь ошибки быть не может - причины две.

Первая из них - неверно трактованные (случайно или намеренно) итоги ежегодного совещания по развитию Соловецкого архипелага, состоявшегося на прошлой неделе под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ряде СМИ прошла информация о якобы критике со стороны Патриарха в адрес губернатора. Причем транслировали такую точку зрения те издания, которые на самом совещании не присутствовали, поэтому неизвестно, на какие источники они опирались. Зато если посмотреть материалы коллег из «Российской газеты» (корреспондент был на мероприятии) и ТАСС (получили аудиозапись с совещания), то там такой сюжетной канвы не наблюдается. На мой взгляд, совещание оказалось очень предметным - были подняты проблемные вопросы, на них были даны совершенно прямые ответы. Откровенная критика, к слову, в ходе общения действительно прозвучала, но совершенно не в адрес правительства Архангельской области. Кого она касалась, говорить не буду, чтобы не «переводить стрелки». Но говоря о нашем регионе и Игоре Орлове повторюсь, что негативного отношения со стороны Патриарха не заметил. Более того, его Святейшество впервые за все время - пусть и ненадолго - посетил губернаторский приём, который традиционно проводится после подобных совещаний на Соловках.

Вторая тема, которую можно отнести к негативным - все, что связано с переходом на новую систему обращения с отходами. Это, как многие понимают, очень эмоциональный вопрос и первая реакция на любой новый объект: «Зачем нам новая помойка, если есть старая?». Очень непросто изменить такое мнение и объяснить, что даже несмотря на то, что некоторые действующие городские свалки не заполнены на сто процентов, следует заняться их рекультивацией и созданием современных полигонов. Ведь на другой чаше весов переполненные свалки. Логичнее решить проблему комплексно и за один раз, чем вешать её на шею будущего поколения и ежегодно возвращаться к мусорной теме.

Да, это непопулярное решение и губернатор это понимает. Но мы готовы объяснять и на деле доказывать, что любой новый объект будет соответствовать всем экологическим требованиям и не нанесёт вред окружающей среде. К тому же появление любого подобного объекта подразумевает обязательное проведение общественных слушаний.

К сожалению, эта тема до жути политизирована из-за приближающихся выборов в областное собрание депутатов. В своей программе её не использовал только ленивый. Все вдруг стали эко-активистами, хотя действующие незаконные свалки, которые реально наносят вред природе, или другие проблемы никого из них почему-то не беспокоят. На всё это накладываются и информационные войны между участниками «мусорного рынка». Но у нас тоже есть план действий».

(фото с сайта «Эхо севера»)