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"Куда катимся?". Национальный рейтинг губернаторов (июль-август)

Опубликован Национальный рейтинг губернаторов за июль-август 2018 года.

Составители отмечают, что в центре главного внимания региональной власти в обозримом будущем будут находиться вопросы социальной и инфраструктурной политики. Это соответствует установкам майского президентского указа, которые, вероятно, станут главным ориентиром для работы губернаторов, не исчерпывая, конечно, все многообразие решаемых ими задач.

В то же время вектор проводимой губернаторами социальной политики трудно назвать определенным. В условиях запуска пенсионной реформы многие главы регионов предпочли аккуратно «отойти в сторону», не вмешиваясь в бурные дискуссии и не желая брать на себя часть ответственности за непопулярные решения. В любом случае пенсионное обеспечение – это прерогатива федерального центра, и основной груз ответственности тоже ложится на федеральные структуры. Поэтому губернаторы имеют неплохой шанс сделать ставку на менее спорные вопросы социальной политики, если, конечно, в региональных бюджетах будет хватать средств на реализацию задач в сфере здравоохранения, образования, культуры и др.

В тоже время политологи пророчествуют, что в скором времени с региональной политикой что-то произойдет, какой-то стремительный перелом, так как накопленные проблемы могут обостриться в любой момент. И первая ласточка, почти коллективная отставка региональных силовиков, случившаяся вчера.

Понять бы, куда движемся (или катимся)…

Итак, первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Алексей Дюмин (Тульская обл.), Александр Моор (Тюменская обл.).

Последние три: Виктор Зимин (Хакасия), Александр Бердников (Алтай), Вячеслав Битаров (Республика Северная Осетия).

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов занял 55 место.

 

29 август 09:45 | : Политика

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