"Это сложно, это трудно". Избиркомы Архангельской области пашут в поте лица

О титанической работе территориальных Избиркомов рассказываю издание «Регион 29».

Только отпечатанные, ещё пахнущие типографской краской, избирательные бюллетени поступили в территориальные комиссии области. В Соломбальском ТИКе их 122 тысячи. До 29 августа сотрудники избиркома должны пересчитать всё вручную.

Председатель Соломбальской территориальной избирательной комиссии Татьяна Кирьянова:

«Мы не только их пересчитываем, мы смотрим, чтобы не попались пустые листы, бракованные бюллетени. Это для того, чтобы нам потом не пришлось снова пересчитывать и делать выбраковку. В основном, всегда поступали качественные бюллетени из типографии и всегда выходили один в один. Если тысяча в пачке, значит тысяча».

Если сотрудникам избиркома попадутся пустые бланки, то на них будет составлен акт, после чего брак передадут в областную комиссию для уничтожения. Многие члены Соломбальского ТИКа — старожилы, организовали уже не одни выборы. Работа с бюллетенями для них привычная, требует внимания и усидчивости.

Член Соломбальской территориальной избирательной комиссии Светлана Никифорова:

«Если у нас всё время по 63 тысячи избирателей — мы получаем по 63 тысячи бюллетеней. Для меня это уже 15-е выборы, работаю очень долго».

За неполных два дня через каждого специалиста в среднем прошло около пяти-шести тысяч бюллетеней. При монотонной работе важно сохранять концентрацию.

Член Соломбальской территориальной избирательной комиссии Сергей Бажуков:

«Это бывает сложно, трудно выполнять такую работу длительный промежуток времени, поэтому важно делать паузы, отдыхать и таким образом справляться с процессом».

Пересчитанные бюллетени будут собраны и переданы в участковые избирательные комиссии. Попадут они туда четвертого или пятого сентября. А накануне дня выборов их снова пересчитают.