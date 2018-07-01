Как убрать главу района: Виктор Парфенов получил два года условно за... мох

Мы не раз писали о злоключениях бывшего главы Шенкурского района Виктора Парфенова, на защиту которого встала вся общественность – в том числе, и партийная пресса.

И вот приговор вынесен – два года условно за нанесенный вред… мху.

Подробности рассказывает издание «Регион 29»:

В июле 2016 года после половодья два участка автодороги, которая соединяет девять отдалённых шенкурских деревень с федеральной трассой, оказались в зоне подтопления. Виктор Парфёнов, будучи исполняющим обязанности главы МО, распорядился выделить земли лесного фонда под экстренное строительство нового участка автодороги «Подъезд к деревне Песенец» от трассы М8. Суд признал, что это строительство было незаконным и это решение молодой глава принял в превышение своих должностных полномочий.

Земли лесного фонда находились в собственности Российской Федерации Суд счёл, что перевод земель лесфонда был произведён без соблюдения необходимых процедур: министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона не передавало их подрядчику в аренду или в безозмездное пользование. Процедура передачи земель лесфонда в земли промышленности иного специального назначения также не была проведена. Во время строительства дороги на землях лесфонда были вырублены деревья в водоохранной зоне и повреждён напочвенный слой земли — так называемый беломошник, — на котором рос мох. По оценкам специалистов министерства природных ресурсов и ЛПК области, тем самым государству был нанесён ущерб в размере более семи миллионов рублей. Кстати, потеря именно мха обошлась особенного дорого — в шесть с лишним миллионов рублей. Молодого главу района активно поддерживали местные жители — даже писали письма губернатору Архангельской области и президенту РФ. Но суд согласился с позицией обвинения и приговорил Виктора Парфёнова к двум годам лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на 2 года 6 месяцев и лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года.

Осужденный считает вынесенный ему приговор несправедливым и намерен добиваться своей полной реабилитации.

Наблюдатели же считают, что чья-то цель достигнута – молодой и перспективный чиновник с собственным мнением отлучен от должности с испорченной биографией.